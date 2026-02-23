Δήμος Βοΐου: Παρεμβάσεις 1,039 εκατ. ευρώ για την προστασία του περιβάλλοντος

Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του ΕΠΑ 2021-2025, εντάχθηκε η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη συλλογή και μεταφορά φυτικής βιομάζας στο Δήμο Βοΐου και οι πράξεις για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης,

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση είναι συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.039.616 ευρώ και αφορούν:

-Την προμήθεια 11 ειδικών οχημάτων για τη συλλογή φόρτωση, μεταφορά και τον θρυμματισμό φυτικής βιομάζας που παράγεται στον δήμο, με δημόσια δαπάνη τα 479.880 ευρώ και με στόχο την ενίσχυση της πυροπροστασίας.

-Την προμήθεια 13 ηλεκτροκίνητων οχημάτων, για την κάλυψη των αναγκών του δήμου, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση πέντε σταθμών φόρτισης. Στόχος του έργου είναι η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός του στόλου του δήμου, ο περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 559.736 ευρώ.