Πιερία: Σε εξέλιξη οι εργασίες ανάπλασης του δημοτικού πάρκου Λιτοχώρου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανάπλασης του δημοτικού πάρκου Λιτοχώρου στην Πιερία, προϋπολογισμού ύψους 1.500.000 ευρώ και συγχρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Ε.Ε. (ΕΣΠΑ 2021-2027). Πρόκειται για χρηματοδότηση έργου σε οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων και κάτω των 50.000 κατοίκων, σύμφωνα με την Απογραφή του 2021. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου, αναμένεται το δημοτικό πάρκο Λιτοχώρου, στο οποίο επί πολλά χρόνια πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες παρεμβάσεις, να γίνει πιο πράσινο, προσβάσιμο και φιλικό στους επισκέπτες, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία βιοκλιματικών μονοπατιών, χωρίς τσιμέντο, την τοποθέτηση φωτισμού στα μονοπάτια, νέα παγκάκια, ανάπλαση του χώρου της δεξαμενής με ανανέωση του σιντριβανιού, νέα κάγκελα, φωτισμό, διαδρόμους και παγκάκια. Παράλληλα, θα φυτευτούν 8.000 θάμνοι και δέντρα, όπως μυρτιές, αγριοκερασιές, πικροδάφνες, μαόνια, γεράνια, κ.α. Σημαντική είναι η αντικατάσταση των γερασμένων και άρρωστων δέντρων, σύμφωνα με την υπόδειξη του Δασαρχείου Πιερίας, μετά από σχετική φυτοτεχνική μελέτη και τον απολύτως ενδεδειγμένο και νόμιμο τρόπο. «Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί ένα πάρκο «στολίδι». το οποίο θα απολαμβάνουν οι δημότες και επισκέπτες του Δήμου μας. Μια όαση δροσιάς φιλική και προσβάσιμη, σημείο αναφοράς για το Λιτόχωρο» δήλωσε ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου, Βαγγέλης Γερολιόλιος.