Δήμος Σπάρτης: Ξεκινούν οι δηλώσεις ζημιάς από την ανεμοθύελλα της 10ης Ιανουαρίου

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, για τις όποιες ζημιές προκλήθηκαν απ’ την πρόσφατη ανεμοθύελλα, σε περιοχές του δήμου της Σπάρτης.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία της υποβολής δήλωσης ζημιάς. Θυμίζουμε, ότι, η ανεμοθύελλα της 10ης Ιανουαρίου 2026, έπληξε κάποιες καλλιέργειες στην περιοχή του δήμου Σπάρτης. Ολοκληρώθηκε πλέον η καταγραφή και σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, διαπιστώθηκε, ότι, η καρπόπτωση στις ποικιλίες Αθηνολιάς και Κουτσουρελιάς, είναι γεγονός. Πρόκειται για πτώση καρπού σε δέντρα που βρίσκονται στις εξής κοινότητες: Αφυσσού, Κλαδά, Αμυκλών, Καλύβια Σοχάς, Βουτιάνων, Θεολόγου, Κονιδίτσας, Αγίου Κωνσταντίνου, Αγόριανης, Βορδόνιας, Μαγούλας, Αγίας Ειρήνης, Λογγάστρας, Σουστιάνων, Αγίου Ιωάννη, Μυστρά, Τρύπης, Πλατάνας, Σκούρας, Γοράνων, Πολοβίτσας, Ποταμιάς, Ξηροκαμπίου και Παλαιοπαναγιάς.

Τις επόμενες ημέρες, θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις από τους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, ώστε να αρχίσει η υποβολή των δηλώσεων ζημιάς στις εν λόγω ποικιλίες. Ο δήμος Σπάρτης, αναφέρει, ότι, οι παραγωγοί, που βρίσκονται στη διαδικασία συλλογής του καρπού, θα πρέπει να διατηρήσουν δύο δέντρα ως έχουν, δηλαδή να μη συλλέξουν καρπό σ’ αυτά, διότι θα γίνουν επισκέψεις κλιμακίου γεωπόνων.

