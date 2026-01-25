Δήμος Θέρμης: Στην ανακύκλωση οδηγήθηκαν 4,5 τόνοι μαγειρικών ελαίων

Περισσότερα από 4.669 κιλά χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων συνέλεξε ο Δήμος Θέρμης το 2025, συμπληρώνοντας έναν χρόνο εφαρμογής του προγράμματος ανακύκλωσης βρώσιμων ελαίων. Πρόκειται για ποσότητες που, εάν δεν ανακυκλώνονταν, θα κατέληγαν είτε στο αποχετευτικό δίκτυο είτε ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον, με σοβαρές επιπτώσεις.

Η συλλογή πραγματοποιήθηκε μέσω ειδικών πορτοκαλί κάδων χωρητικότητας έως 200 λίτρων, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε 40 κεντρικά σημεία σε όλη την επικράτεια του Δήμου Θέρμης. Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τα μαγειρικά έλαια και όχι τα λιπαντικά μηχανών.

Όπως αναφέρουν οι ιθύνοντες, τα οφέλη από την ορθή διαχείριση των χρησιμοποιημένων ελαίων είναι πολλαπλά. Αποτρέπεται η απόφραξη των οικιακών σωληνώσεων και η δημιουργία μεγάλων όγκων λίπους στο αποχετευτικό σύστημα, ενώ περιορίζεται σημαντικά ο κίνδυνος ρύπανσης του νερού και του εδάφους. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ένα μόνο λίτρο χρησιμοποιημένου λαδιού μπορεί να καταστρέψει έως και 1.000.000 λίτρα πόσιμου νερού!

Μέσω της ανακύκλωσης, τα χρησιμοποιημένα έλαια μετατρέπονται σε βιοντίζελ, ένα μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο, το οποίο εκπέμπει έως και 90% λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα συμβατικά καύσιμα.

Ο δήμος καλεί τους πολίτες να συγκεντρώνουν τα χρησιμοποιημένα λάδια σε κλειστούς πλαστικούς περιέκτες και να τα απορρίπτουν στους ειδικούς κάδους συλλογής. Επισημαίνεται ότι το λάδι πρέπει πρώτα να έχει κρυώσει και να βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου (20-22°C), πριν τοποθετηθεί σε πλαστικό δοχείο κατάλληλο για τους κάδους Be Green.

«Η συμμετοχή όλων είναι καθοριστικής σημασίας. Με υπεύθυνες καθημερινές και μικρές αλλαγές στις συνήθειές μας, μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας και να συμβάλουμε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η δημοτική αρχή Θέρμης, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν ενεργά το πρόγραμμα.

Ανακύκλωση συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Επισημαίνεται ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Θέρμης ανακοίνωσε τη συνέχιση και για το έτος 2026 των δράσεων συλλογής και ανακύκλωσης κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων, ως επικίνδυνων αποβλήτων. Συγκεκριμένα, ο δήμος συνεχίζει τη συλλογή τους σε καθορισμένα σημεία στις Κοινότητες Βασιλικών, Θέρμης, Κάτω Σχολαρίου και Τριλόφου.

Οι αγρότες μπορούν να εναποθέτουν τις κενές συσκευασίες στους ειδικούς κάδους συλλογής που έχουν τοποθετηθεί. Για την υλοποίηση της δράσης έχει υπογραφεί σύμβαση με ανάδοχο εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων.