ΕΔΕΥΑ: Στο επίκεντρο η λειψυδρία και το ενεργειακό κόστος

Σημαντικές παρεμβάσεις για το μέλλον των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης – Αποχέτευσης πραγματοποίησε η 34η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στα μέσα Δεκεμβρίου.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε το ζήτημα της λειψυδρίας, η οποία χαρακτηρίστηκε ως το μείζον ζήτημα στη διαχείριση του νερού. Όπως επισημάνθηκε, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Αττική αλλά πολλές περιοχές της χώρας, με την ΕΔΕΥΑ να ζητά από την Πολιτεία άμεσο σχεδιασμό και υλοποίηση μέτρων και έργων. Παράλληλα, η Ένωσης δήλωσε τη διαθεσιμότητά της να συνεργαστεί με τα αρμόδια υπουργεία, καθώς και με την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Κεντρικό θέμα της συνέλευσης αποτέλεσε το ενεργειακό κόστος, το οποίο, όπως τονίστηκε, παραμένει σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα και απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα των ΔΕΥΑ. Η Γενική Συνέλευση κάλεσε τα συναρμόδια υπουργεία, τη ΔΕΗ και την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. σε άμεσο διάλογο, προκειμένου να υπάρξει μόνιμη και βιώσιμη λύση. Υπενθυμίστηκε ότι η Ένωση έχει ήδη καταθέσει στο ΥΠΕΝ προτάσεις που περιλαμβάνουν τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας αποκλειστικά για τις Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και τη θέσπιση ειδικού τιμολογίου ρεύματος προσαρμοσμένου στο ενεργειακό τους προφίλ. Στο ίδιο πλαίσιο, τέθηκε και το ζήτημα της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ, μετά την κατανομή των 200 εκατ. ευρώ που προβλέπονται στον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Θετική αποτίμηση έγινε για την επικείμενη ρύθμιση της ίδρυσης και λειτουργίας των ΔΕΥΑ, μέσω του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως εξαγγέλθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο.

Σύμφωνα με τη Γενική Συνέλευση, η ρύθμιση αυτή κατοχυρώνει τον δημοτικό χαρακτήρα των επιχειρήσεων και δημιουργεί το θεσμικό υπόβαθρο για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό τους. Ωστόσο, υπογραμμίστηκε ότι χωρίς λύση στο ενεργειακό κόστος, καμία θεσμική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να αποδώσει στην πράξη. Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση της ΕΔΕΥΑ απέναντι στις εξαγγελίες για αναγκαστική απορρόφηση των ΔΕΥΑ των περιφερειακών ενοτήτων Βοιωτίας, Εύβοιας και Φωκίδας από την ΕΥΔΑΠ και των ΔΕΥΑ της Θεσσαλονίκης από την ΕΥΑΘ. Η Γενική Συνέλευση δήλωσε την κατηγορηματική της αντίθεση, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ρυθμίσεις είναι αντισυνταγματικές και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα στη διαχείριση των υδατικών πόρων από όσα υποτίθεται ότι επιλύουν.

Η Γενική Συνέλευση χαιρέτισε την εξαγγελία της κυβέρνησης για μόνιμες προσλήψεις προσωπικού στις ΔΕΥΑ ζητώντας την επίσπευση της διαδικασίας, ενώ επανέφερε το αίτημα για απλοποίηση των διαδικασιών διαχειριστικής επάρκειας και για μείωση του ΦΠΑ στο νερό από 13% σε 6%.