ΚΕΔΕ: Ενεργό συμμετοχή στον αναπτυξιακό σχεδιασμό ζητούν οι ΟΤΑ

Τη συμμετοχή των Δήμων στον αναπτυξιακό σχεδιασμό υπογράμμισαν οι εκπρόσωποί της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) σε συνεδρίαση τους πριν την εκπνοή του 2025.

Με αφορμή την πρόσφατη συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και λοιπές διατάξεις», η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι το εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει θεσμικό ρόλο των δήμων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

«Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι δήμοι δεν μπορούν να βρίσκονται εκτός του σχεδιασμού έργων που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες», δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά στη συνεδρίαση: «Δεν θα αποδεχθούμε να αποφασίζουν άλλοι για τα τοπικά έργα και να καλούμαστε απλώς να υλοποιούμε αποφάσεις που δεν λάβαμε».

Επιπλέον, το Διοικητικό Στης ΚΕΔΕ εξέφρασε τη διαφωνία του με το προτεινόμενο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και ζητά ουσιαστικό διάλογο για την τροποποίηση του Π.Δ. 71/2020(Α΄166) που αφορά «Σχολές Ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες». Η ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι το ισχύον πλαίσιο χρειάζεται ρεαλιστικές προσαρμογές, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες των Δήμων, τη διαθεσιμότητα προσωπικού και το κόστος εφαρμογής. «Η ναυαγοσωστική κάλυψη είναι κρίσιμο ζήτημα ασφάλειας και απαιτεί κανόνες εφαρμόσιμους στην πράξη.

Για να είναι αποτελεσματικό το πλαίσιο, πρέπει να έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση», δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Κυρίζογλου, επισημαίνοντας ότι κατ’ επανάληψη η ηγεσία της ΚΕΔΕ, τόσο στις συναντήσεις της στο αρμόδιο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όσο και στα συνέδρια της, έχει καταδείξει την ανάγκη να σχεδιαστεί ένας νόμος από λευκή κόλλα δηλαδή από την αρχή προκειμένου να είναι βασισμένος σε ρεαλιστικά δεδομένα και με γνώμονα την καλύτερη δυνατή πολιτική προστασία.

Παράλληλα, η ΚΕΔΕ εκφράζει επιφυλάξεις για την προτεινόμενη μετεξέλιξη των ΚΔΑΠ σε ΚΔΑΠ – STEAM από το 2026 – 2027, εφόσον δεν έχουν διασφαλιστεί οι αναγκαίοι πόροι και οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. «Η ενίσχυση των δημοτικών κοινωνικών δομών προϋποθέτει σταθερό πλαίσιο λειτουργίας και επαρκή χρηματοδότηση», σημείωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ «Η Αυτοδιοίκηση επιδιώκει συνεργασία με την Πολιτεία, με σαφείς ρόλους και αμοιβαίο σεβασμό. Μόνο έτσι οι πολιτικές έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα για τον πολίτη», κατέληξε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Θετικό βήμα εκσυγχρονισμού

ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης

Σε ό,τι αφορά στο νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης που προωθεί το ΥΠΕΣ ο κ. Κυρίζογλου αναγνώρισε την επίπονη και ουσιαστική δουλειά που πραγματοποιήθηκε από τις επιτροπές του υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΕΔΕ, υπογραμμίζοντας ότι η κωδικοποίηση καλύπτει μια διαχρονική ανάγκη άνω των είκοσι ετών και συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πολυνομίας, της γραφειοκρατίας και της διοικητικής δυσλειτουργίας.

Τόνισε, ωστόσο, ότι ο νέος Κώδικας, παρότι αποτελεί πολύ θετικό και αναγκαίο πρώτο βήμα εκσυγχρονισμού, δεν συνιστά από μόνος του τη συνολική διοικητική μεταρρύθμιση που επιτάσσει το Σύνταγμα και διεκδικεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε την ανάγκη για ρυθμίσεις που αφορούν την αποκατάσταση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, τη στελέχωση των Δήμων, τη στήριξη των μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων και τη διακυβέρνηση των διαδημοτικών αρμοδιοτήτων στις μητροπολιτικές περιοχές.