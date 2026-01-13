Στο «κόκκινο» η αιθαλομίχλη στα Γιάννενα

Στο «κόκκινο» παραμένει το τελευταίο διάστημα η αιθαλομίχλη στα Γιάννενα, με τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης να ξεπερνούν τα όρια ασφαλείας και τις αρμόδιες αρχές να θέτουν σε ισχύ προληπτικά μέτρα και συστάσεις προς τους πολίτες.

Οι αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων, σε συνδυασμό με τις δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες, δημιουργούν ένα ανησυχητικό σκηνικό για τη δημόσια υγεία, ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (Ιούλιος 2025), η πόλη των Ιωαννίνων που αριθμεί πληθυσμό περίπου 80.000 κατοίκους βρίσκεται στο 10% των πιο επιβαρυμένων πόλεων της Ευρώπης ως προς την ποιότητα του αέρα, καταλαμβάνοντας την 754η θέση ανάμεσα σε 761 πόλεις με συγκέντρωση μικροσωματιδίων PM2.5 στα 23,5 μg/m3. Είναι ενδεικτικό ότι και οι 13 ελληνικές πόλεις που περιλαμβάνονται στην ίδια λίστα καταλαμβάνουν στην πλειονότητά τους εξαιρετικά χαμηλές θέσεις: η Αθήνα βρίσκεται στην 745η, η Θεσσαλονίκη στην 729η και η Λάρισα στην 726η θέση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, από τις μετρήσεις που έχουν καταγραφεί στον σταθμό ατμοσφαιρικής ρύπανσης της πόλης των Ιωαννίνων οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (PM10), ξεπέρασαν στα τέλη Δεκεμβρίου (Κυριακή 28/12/2025), σε μέση ημερήσια τιμή τα 75 μg/m3, με ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις τις βραδινές ώρες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, έχοντας υπόψη την ΚΥΑ υπ. αρ. 70601 (ΦΕΚ 3272 Β΄/2013) «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια», έχουν εκδώσει τις ακόλουθες συστάσεις:

Α. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου: Σε άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς καθώς και τα παιδιά και τα άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική άσκηση-δραστηριότητα και τον χρόνο παραμονής τους σε εξωτερικούς χώρους.

Β. Στον γενικό πληθυσμό συστήνεται να περιορίσει τη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στον λαιμό. Σε ό,τι αφορά στη λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων μείωσης των εκπομπών από εστίες καύσης, συστήνεται η αποφυγή της χρήσης τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών βιομάζας και απαγορεύεται οποιασδήποτε καύση σε ανοικτούς χώρους.

Επίσης, συστήνεται ρύθμιση του θερμοστάτη στους 18C σε περιπτώσεις ύπαρξης κεντρικού συστήματος θέρμανσης για επίτευξη αποδεκτού επιπέδου θερμικής άνεσης χωρίς υπερκατανάλωση ενέργειας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετικές ανακοινώσεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας παρακολουθούν τις μετρήσεις του σταθμού ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τις μετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών και, εφόσον απαιτηθεί, θα εκδώσουν εκ νέου ενημερώσεις για τους κατοίκους.

Επιστολή δημοτικής αρχής στο ΥΠΕΝ

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος Ιωαννιτών, Θωμάς Μπέγκας, είχε αποστείλει από τα μέσα του Δεκέμβρη προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιστολή ζητώντας την άμεση διερεύνηση και ενεργοποίηση των υπουργικών αποφάσεων του 2013–2014, οι οποίες προβλέπουν εκπτώσεις ή και απαλλαγή από το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σε περιόδους αυξημένων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για θεσμοθετημένο εργαλείο, που δεν έχει εφαρμοστεί στα Ιωάννινα.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως κλιμάκωση των πρωτοβουλιών που ήδη έχει αναλάβει ο δήμος Ιωαννιτών, υπογραμμίζοντας ότι το φαινόμενο αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με παθητική στάση.