Δράμα: Αρχή συγκομιδής για την πατάτα Νευροκοπίου

Ποδαρικό με έναρξη συγκομιδής για το πιο φημισμένο προϊόν του λεκανοπεδίου Νευροκοπίου έκανε ο Σεπτέμβρης. Η διάσημη πατάτα Κάτω Νευροκοπίου φαίνεται να παρουσιάζει καλύτερη εικόνα στη φετινή καλλιεργητική περίοδο, καθώς σπάρθηκαν περισσότερα στρέμματα και επιπλέον έπεσαν κάποιες βροχές τον χειμώνα και την άνοιξη, που βοήθησαν στην άρδευση, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΑΣ Δράμας, Ιωάννης Κεσκίνογλου.

Η συγκομιδή ξεκίνησε αργότερα από πέρυσι και ο ίδιος ελπίζει να έχουν καλή ζήτηση, καθώς η συγκομιδή ήταν όψιμη σε πολλές περιοχές της χώρας – για παράδειγμα, έχουν ακόμη πατάτα η Πελοπόννησος και η Θήβα. «Εμείς βγάζουμε πατάτα το φθινόπωρο. Χρειάζεται να οργανώσουμε καλύτερα τους αποθηκευτικούς μας χώρους, ώστε να έχουμε πατάτα τον χειμώνα», εξηγεί ο κ. Κεσκίνογλου.

Επ’ αυτού, η Ένωση υλοποιεί πρόγραμμα προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0»). Έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του και υπολείπεται το σκέλος που αφορά την αποθήκευση. «Παραγγείλαμε 3.000 πατατοκιβώτια, ώστε να αυξήσουμε τον όγκο αποθήκευσης στα ψυγεία μας», αιτιολογεί ο κ. Κεσκίνογλου και αναφέρει ότι η επένδυση, που θα ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές της επόμενης χρονιάς, θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική ισχύ της Ένωσης και, κατά συνέπεια, θα λειτουργήσει προς όφελος των παραγωγών. «Επίσης, θα συμβάλει στη μείωση του κοστολογίου, γιατί περιλαμβάνονται μηχανές συγκομιδής και αποχωματιστές, που θα μειώσουν σημαντικά τα εργατικά χέρια», προσθέτει.

Ο ίδιος υπενθυμίζει τη σοβαρή έλλειψη σε εργατικά χέρια που αντιμετωπίζει και η Δράμα, λέγοντας ότι η πατάτα συγκομίζεται από ντόπιους και από Βούλγαρους και Αιγύπτιους. Φέτος, οι ανάγκες τους σε εργάτες καλύφθηκαν οριακά και ελπίζει οι καιρικές συνθήκες να είναι ευνοϊκές και να μη βρεθούν αντιμέτωποι με βροχοπτώσεις και καθυστερήσεις.

Κωλυσιεργία

Ο κ. Κεσκίνογλου μεταφέρει με απογοήτευση ότι η δεύτερη επένδυση που σχεδίασαν στο «Ελλάδα 2.0», ύψους 7 εκατ. ευρώ, κόλλησε στην αναμονή παραχώρησης ενός δημόσιου χώρου, που βρίσκεται δίπλα στον ήδη υπάρχοντα στο Κάτω Νευροκόπι, εκεί όπου γίνεται η συσκευασία, η τυποποίηση και η αποθήκευση της πατάτας. Ο χώρος ανήκει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. «Ενδέχεται να απενταχθούμε, γιατί δεν θα προλάβουμε να ολοκληρώσουμε την επένδυση. Στον συγκεκριμένο χώρο, σχεδιάζαμε να προχωρήσουμε στη μεταποίηση», περιγράφει.

Παράλληλα με την αγωνία τους για την παραχώρηση, οι παραγωγοί επιζητούν να ξεκαθαριστεί η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να συνεχίσει ο αγροτικός κόσμος να καλλιεργεί απρόσκοπτα. «Οι επιδοτήσεις πρέπει να δίνονται στην παραγωγή, το οποίο συνεπάγεται ότι θα κόβονται τιμολόγια και παραστατικά, άρα το κράτος θα λαμβάνει έσοδα», ξεκαθαρίζει ο κ. Κεσκίνογλου, ελπίζοντας να ομαλοποιηθεί η κατάσταση με τη νέα ΚΑΠ και να υπάρξει απόλυτη νομιμότητα στη διακίνηση των προϊόντων.