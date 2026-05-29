Κινητοποίηση από τους αγρότες που ζητούν αποζημιώσεις για τα πλημμυρισμένα Τενάγη Φιλίππων

Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28/05 στην Ελευθερούπολη, μετά από κάλεσμα των Αγροτικών Συλλόγων Παγγαίου και Καβάλας, με αφορμή τα πλημμυρισμένα Τενάγη Καβάλας που εμποδίζουν τους αγρότες της περιοχής να καλλιεργήσουν.

Να σημειωθεί πως οι αγρότες και ο λαός της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση, διότι χιλιάδες στρέμματα παραμένουν πλημμυρισμένα εδώ και μήνες, με τις αγροτικές οικογένειες να κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς κανένα εισόδημα.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν εκατοντάδες αγρότες, επαγγελματίες και εργαζόμενοι. Χαρακτηριστικό της στήριξης των κατοίκων της περιοχής στους αγρότες είναι το γεγονός ότι με απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου οι επαγγελματίες έκλεισαν για μια ώρα τα καταστήματά τους για να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.

Στη συγκέντρωση έγιναν ομιλίες από τους προέδρους των Αγροτικών Συλλόγων Παγγαίου και Καβάλας, Γρήγορη Γουρζίδη και Κώστα Στεφανίδη, τον πρόεδρο του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας, Νίκο Δημόπουλο, καθώς και τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Καβάλας, Τρύφωνα Αράπογλου.

Πηγή kavalanews.gr