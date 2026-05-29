Θεσσαλονίκη: Τα 97 τους χρόνια γιόρτασαν οι λαϊκές αγορές στην Αριστοτέλους

Τα 97 τους χρόνια γιόρτασαν οι λαϊκές αγορές στην εκδήλωση με τίτλο «One Health στη Λαϊκή – Το ταξίδι της ζωής» που έγινε στις 28 Μαΐου 2026 στην Αριστοτέλους, στο άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς που παρέστη στην γιορτή είπε πως «Οι λαϊκές αγορές είναι η κοινωνία μας. Είμαστε εμείς. Λίγες αγορές έχουν ένα ταυτοτικό στοιχείο με την Ελλάδα. Με χαρά ως υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης έρχομαι σήμερα εδώ για να γιορτάσω μαζί με τους ανθρώπους των λαϊκών αγορών στην πόλη μας αυτή την γιορτή που αντιπροσωπεύει την αγροτιά και την παραγωγή».

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, (τομέας Μακεδονίας – Θράκης), Κωνσταντίνος Γκιουλέκας ανέφερε πως «οι άνθρωποι της λαϊκής αγοράς είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας» και συμπλήρωσε πως «πολλά από τα αιτήματα παραγωγών και εμπόρων για την οργάνωση των λαϊκών αγορών τακτοποιήθηκαν και άλλα είναι σε μελέτη. Ο θεσμός των λαϊκών αγορών συνεχίζει προς όφελος των καταναλωτών».

Η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κυρία Αθηνά Αηδονά δήλωσε πως «οι λαϊκές αγορές είναι κομμάτι της καθημερινότητας της ελληνικής οικογένειας. Είναι ο χώρος όπου ο καταναλωτής βρίσκει φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα σε προσιτές τιμές. Πίσω από κάθε πάγκο υπάρχει μόχθος, υπάρχει συνέπεια και μια ολόκληρη τοπική οικονομία, που κινείται, παράγει και στηρίζεται. Και αυτό είναι κάτι που ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναγνωρίζουμε και ενισχύουμε στην πράξη, μέσα από πρωτοβουλίες και συνεργασίες που στηρίζουν τους παραγωγούς και εξυπηρετούν ακόμη καλύτερα τους πολίτες». Αναφέρθηκε στην στενή σχέση συνεργασίας που έχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τις Λαϊκές Αγορές, καθώς και σε πρωτοβουλίες όπως ο Πάγκος της Αλληλεγγύης, ενώ σχολίασε πως «Η σημερινή γιορτή στην πλατεία Αριστοτέλους επιβεβαιώνει ότι οι λαϊκές αγορές παραμένουν ένας ζωντανός θεσμός, με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα και ουσιαστική σχέση με τον πολίτη».

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Άγγελος Δερετζής ανέφερε: «Έχουμε βοήθεια από τον δήμο και από την περιφέρεια. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ», και συμπλήρωσε πως μέσα από την γιορτή στόχος είναι να μάθουν μικροί και μεγάλοι την σημασία που έχει η υγιεινή διαστροφή.

Η αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μελίνα Δερμεντζοπούλου, δήλωσε: «βρισκόμαστε εδώ για να συνδράμουμε τις λαϊκές αγορές. Φέτος η θεματική είναι το one health. Έτσι σήμερα παίζουμε και μαθαίνουμε πώς να προσέχουμε το φως, το νερό, το περιβάλλον, γιατί όλα επιδρούν στο κομμάτι της υγείας μας».

Ο αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, είπε πως ο θεσμός των λαϊκών αγορών είναι ισχυρός γιατί στηρίζεται στον κόσμο. Δήλωσε πως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι στο πλευρό του και συμπλήρωσε πως «οι άνθρωποι της παραγωγής ξυπνούν νωρίς για να φέρουν στους καταναλωτές φρέσκα, ποιοτικά προϊόντα και πάντα σε προσιτές τιμές».

Κατά την διάρκεια της γιορτής μοιράστηκαν συνολικά 10 τόνοι φρούτων και λαχανικών σε μαθητές σχολείων της Κεντρικής Μακεδονίας που συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν το πρωί.

Το βράδυ ήταν η σειρά των ενηλίκων να διασκεδάσουν με το μουσικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν οι Δημήτρης Χρυσοχοΐδης, Μαριάνθη Κεφάλα, Ευτέρπη Λημναίου, Ισορροπιστής, Μπάμπης Κεμανετζίδης και Γιώργος Ιωαννίδης, αλλά και να γευτούν τις 500 μερίδες φαγητού που έφτιαξαν με φρέσκα υλικά της εποχής οι chef ambassadors Σοφία Τεφτσή και ο Γιάννης Κατσαντώνης σε μια δράση του δήμου Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση έγινε από τη Γενική Συνομοσπονδία Παραγωγών Επαγγελματιών και Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδος σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Φορέα Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Θεσσαλονίκης και τέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υφυπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης) και του δήμου Θεσσαλονίκης.