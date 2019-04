Δράσεις προώθησης της Φέτας ΠΟΠ στη Νέα Υόρκη από τον ΕΛΓΟ

Με μία σειρά από στοχευμένες δράσεις στη Νέα Υόρκη, συνεχίστηκε η καμπάνια του τριετούς Προγράμματος ενημέρωσης και προώθησης της Φέτας ΠΟΠ με διακριτικό τίτλο “Feta PDO. Let’s get real!” που υλοποιεί ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με εκτελεστικό οργανισμό τη Novacert ΕΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη 9 Απριλίου 2019, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση (press event) στο Battery Gardens της Νέας Υόρκης όπου 100 προσκεκλημένοι διαμορφωτές κοινής γνώμης, γαστρονόμοι, δημοσιογράφοι εξειδικευμένοι σε θέματα υγείας και διατροφής και food bloggers, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα μυστικά και την αυθεντική γεύση της Φέτας ΠΟΠ. Μεταξύ άλλων, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι κ.κ. Μιχαηλίδης Γεώργιος, σύμβουλος ΟΕΥ Α’ και Λιβέρης Βασίλειος, γραμματέας ΟΕΥ Α’ από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια των δράσεων στη Νέα Υόρκη, την αποστολή συνόδευε ο κ. Καρκάνης Μάρκος ως εκπρόσωπος του φορέα υλοποίησης ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η παρουσίαση στο Battery Gardens ξεκίνησε με την ομιλία του κ. Ταμπαρόπουλου Δημήτριου, με θέμα “Promotional campaign of European Feta PDO in the markets of United States and Canada”. Ο διευθυντής ανάπτυξης και σχεδιασμού της Novacert, αναφέρθηκε στη στρατηγική της καμπάνιας προώθησης στην Αμερική και τον Καναδά, καθώς και τις δράσεις που υλοποιούνται για την περαιτέρω διείσδυση της Φέτας ΠΟΠ στις αγορές – στόχους του προγράμματος.

Ακολούθως, ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθηγητής κ. Μάμαλης Σπυρίδων απηύθυνε ομιλία με θέμα: “Feta: New Trend. Authentic Greek Taste. Long History.” Ο κ. Μάμαλης έκανε λόγο για την ιστορική διαδρομή και τη μακρά ελληνική παράδοση στην παραγωγή Φέτας ΠΟΠ και για τη νέα τάση που προωθεί το πρόγραμμα “Feta PDO. Let’s get real!” να αναδείξει τη Φέτα ως ένα βασικό συστατικό της σύγχρονης γαστρονομίας.

Από την πλευρά της η κ. Βουρλιωτάκη Βασιλική, διακεκριμένη chef του εστιατορίου Ousia του ομίλου Livanos Group, μίλησε ως εκπρόσωπος των επαγγελματιών του κλάδου της εστίασης, επιχειρηματολογώντας για τα ανώτερα ποιοτικά και γευστικά χαρακτηριστικά της Φέτας ΠΟΠ που παράγεται στην Ελλάδα. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με γεύμα γευσιγνωσίας που περιλάμβανε γευστικές δημιουργίες, με βάση τη Φέτα ΠΟΠ σε συνδυασμό με την Αμερικάνικη κουζίνα.

Παράλληλα με την ενημερωτική εκδήλωση στο Battery Gardens, το διάστημα από 5 ως 19 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκαν δράσεις προώθησης της Φέτας ΠΟΠ σε σχολές μαγειρικής, αλλά και σε συνολικά 16 εστιατόρια της Νέας Υόρκης. Κατά την επιλογή των εστιατορίων δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο Μανχάταν, καθώς είναι μια περιοχή μεγάλης πληθυσμιακής πυκνότητας και υψηλών εισοδημάτων, με καταναλωτές premium προϊόντων που βασικό κριτήριο για τις διατροφικές τους επιλογές είναι η ποιότητα.

Δημιουργήθηκε ειδικό μενού με Φέτα ΠΟΠ, το οποίο προσφέρθηκε στους πελάτες του κάθε εστιατορίου και μοιράστηκε ενημερωτικό υλικό προκειμένου να εξοικειωθούν με τη γεύση του αυθεντικού προϊόντος και να το εντάξουν στη διατροφή τους. Ένας επιπλέον στόχος της δράσης ήταν να παρακινήσει τους chef των εστιατορίων να αντιληφθούν τη γευστική και διατροφική ανωτερότητα σε σχέση με τα άλλα λευκά τυριά και να προσθέσουν σε μόνιμη βάση την φέτα ΠΟΠ στις γαστρονομικές εμπνεύσεις τους.