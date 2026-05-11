Δρομολογείται η πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης στους βαμβακοπαραγωγούς

Μετά την παρέμβαση της ΕΟΑΣΝΛ και την αποστολή των αποδεικτικών στοιχείων στην ΑΑΔΕ από τον Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου το σύστημα άνοιξε ξανά και έγινε κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών των βαμβακοπαραγωγών για να πληρωθούν την συνδεδεμένη ενίσχυση.

Αυτά αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, ευελπιστώντας -όπως αναφέρει- ότι στην επόμενη πληρωμή που θα γίνει άμεσα θα συμπεριληφθούν όλοι οι παραγωγοί, αφού υπάρχουν ακόμη απλήρωτοι της συνδεδεμένης με διάφορες αιτιολογίες. Επειδή έχουν παρατηρηθεί πολλές φορές ανάλογα τέτοια φαινόμενα δυσλειτουργίας διάφορων πληροφοριακών συστημάτων η ΕΟΑΣΝΛ τονίζει την αναγκαιότητα να παρθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα ώστε να λειτουργούν απρόσκοπτα το χρονικό διάστημα που δίνονται οι προθεσμίες από το Υπουργείο και διάφορους Οργανισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε επικοινωνία της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας – ΕΟΑΣΝΛ με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή για το πρόβλημα που είχε προκύψει με την δυσλειτουργία των servers του συστήματος για την πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης Βάμβακος. Εξαιτίας αυτού του προβλήματος στο πληροφορικό σύστημα ο Συνεταιρισμός Πλατυκάμπου ενώ κατέθεσε έγκαιρα την λίστα με τους δικαιούχους παραγωγούς, δεν μπόρεσε να καταθέσει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά με αποτέλεσμα να μην πληρωθούν την συνδεδεμένη ενίσχυση.

Και η ανακοίνωση καταλήγει: Η ΕΟΑΣΝΛ συνεχίζει καθημερινά να παλεύει για τα συμφέροντα αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, να παρεμβαίνει, να οργανώνει κινητοποιήσεις και χρειάζεται να δυναμώσει ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα επειδή αποτελεί το μεγαλύτερο συλλογικό όπλο στα χέρια των παραγωγών για την προάσπιση των συμφερόντων τους.