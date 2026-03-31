Δυναμική εκκίνηση για τον Σύνδεσμο Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας

Σε τροχιά πλήρους ανάπτυξης εισέρχεται ο Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας (ΣΒΘ), υλοποιώντας ένα συγκροτημένο πλάνο δράσης σε συνεργασία με τον Τοπικό Κόμβο Καινοτομίας για την Κυκλική Αγροτική Παραγωγή του έργου Biofarms. Με κεντρικό σύνθημα το τρίπτυχο «Οργάνωση – Γνώση – Προώθηση», ο Σύνδεσμος ξεκίνησε έναν κύκλο επαφών σε όλη τη Θεσσαλία, με στόχο τη στήριξη των παραγωγών βιολογικών προϊόντων και την ανάδειξη των ποιοτικών προϊόντων της περιοχής.

Η επιτυχημένη αρχή στην Καρδίτσα

Η πρώτη περιφερειακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Καρδίτσα, σε αίθουσα που παραχωρήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σε ένα κλίμα συνεργασίας, βιοκαλλιεργητές από την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και τα Φάρσαλα είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τα φλέγοντα ζητήματα του κλάδου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και Πιστοποιητικών Οργανισμών, ενισχύοντας τον θεσμικό διάλογο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης καταγράφηκαν τα κύρια προβλήματα και οι προκλήσεις της βιολογικής γεωργίας, ενώ διαμορφώθηκε η βάση των προτάσεων που θα υποβληθούν επίσημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Παράλληλα, έγινε η απαραίτητη προεργασία για τις μεγάλες κεντρικές εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν στη Λάρισα.

Συνεχίζοντας την περιοδεία του, ο ΣΒΘ καλεί τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων των Τρικάλων στην επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση, την ερχόμενη Δευτέρα 30 Μαρτίου. Στόχος παραμένει η πλήρης χαρτογράφηση της δυναμικής των βιολογικών προϊόντων ανά νομό και η συσπείρωση όλων των παραγωγών κάτω από μια κοινή φωνή.

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δράσεων

Ο Σύνδεσμος, αξιοποιώντας τις υποδομές του Πάρκου Καινοτομίας JOIST, δρομολογεί για το επόμενο διάστημα: