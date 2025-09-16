Στη Θεσσαλονίκη η 3η συνάντηση του έργου FISSH – Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα των ΜμΕ τροφίμων

Η Θεσσαλονίκη φιλοξένησε την τρίτη συνάντηση της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης του έργου Interreg Europe FISSH, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων.

Εκπρόσωποι θεσμών, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων αντάλλαξαν καλές πρακτικές, συζήτησαν προκλήσεις και ανέδειξαν ευρωπαϊκές συνεργασίες που μπορούν να οδηγήσουν τον αγροδιατροφικό τομέα σε πιο βιώσιμες και καινοτόμες κατευθύνσεις.

Την τρίτη συνάντηση των μελών της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης του έργου Interreg Europe FISSH – Food Industry SMEs Sustainability Support and Help για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων συνδιοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και η Ανατολική Α.Ε., με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία συμμετέχει ως Συνεργαζόμενη Αρχή Χάραξης Πολιτικής.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας- Θράκης), την Αγροτεχνολογική Εξαγωγική Σύμπραξη, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Διεπιστημονικό Κέντρο Αγροδιατροφής (ΚΕΑΓΡΟ), από επιχειρήσεις και άλλους φορείς.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, χαιρετισμούς απηύθυναν η διευθύντρια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας Χρυσάνθη Κισκίνη και η γενική διευθύντρια της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε Βάσω Παπαδοπούλου, οι οποίες τόνισαν τη σημασία του έργου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τροφίμων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ακολούθησε η παρουσίαση καλών πρακτικών από τις χώρες-εταίρους του έργου (Βέλγιο, Πολωνία, Πορτογαλία και Φινλανδία) από την εκπρόσωπο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας Στέλλα Τριανταφυλλίδου ενώ η εκπρόσωπος της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε. και project manager του έργου FISSH Ιωάννα Κουτή παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του έργου μέχρι σήμερα.

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος της Αγροτεχνολογικής Εξαγωγικής Σύμπραξης Θεόδωρος Τσαμουρτζής και η εκπρόσωπος του ΑΠΘ – ΚΕΑΓΡΟ Ουρανία Μενκίσογλου ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους σχετικά με την έναρξη πρωτοβουλίας με στόχο τη δημιουργία εγκατάστασης στην Κεντρική Μακεδονία, ως εφαρμογή της καλής πρακτικής “Food Pilot”, την οποία είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν κατά τη συμμετοχή τους στη δεύτερη Διαπεριφερειακή Συνάντηση του έργου FISSH, τον περασμένο Φεβρουάριο στη Γάνδη του Βελγίου (https://www.pkm.gov.gr/i-perifereia-kentrikis-makedonias-kai-to-perifereiako-tameio-anaptyxis-kentrikis-makedonias-sti-diaperifereiaki-synantisi-ton-etairon-tou-ergou-fissh-gia-ti-viosimotita-sti-vio).

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Κεντρικής Μακεδονίας Κυριακή Κισσά παρουσίασε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την προσδοκώμενη βελτίωση του εργαλείου πολιτικής μέσω του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027 και τις δυνατότητες χρηματοδότησης νέων έργων. Παρουσιάστηκαν οι δύο νέες δράσεις χρηματοδότησης – «Αφετηρία Καινοτομίας και Εξωστρέφειας στην ΠΚΜ» και «Κλειδί προόδου: Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη στην ΠΚΜ» για νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις. Κατά την παρουσίαση τονίστηκε ιδιαίτερα ότι και οι δύο δράσεις είναι καινοτόμες, με ιδιαίτερα απλή διαδικασία στην υποβολή της πρότασης από την πλευρά των επιχειρήσεων και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της δεύτερης θεματικής ενότητας του έργου «Βιώσιμη Παραγωγή Τροφίμων και Αλυσίδα Αξίας Προϊόντων των ΜμΕ Τροφίμων», οι εκπρόσωποι της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Μαρία Μαγκριώτη και Ιωάννα Κουτή ανέλυσαν την υφιστάμενη κατάσταση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο συγκεκριμένο τομέα.

Σε όλη τη διάρκεια της δράσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να προτείνουν καλές πρακτικές με στόχο τη βιωσιμότητα στη διαδικασία παραγωγής και στην αλυσίδα αξίας στη βιομηχανία τροφίμων καθώς για τις προοπτικές και τις λύσεις που προσφέρει το σύγχρονο μάρκετινγκ προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας. Οι συμμετέχοντες δεν παρέλειψαν να υπογραμμίσουν τα μειονεκτήματα που εντοπίζουν όσον αφορά στην προσδοκώμενη βελτίωση του εργαλείου πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων, με κοινή διαπίστωση ότι η αντιμετώπισή της απαιτεί εκπαίδευση των πολιτών από μικρή ηλικία, καθώς και σαφή κατανόηση των πληροφοριών στις ετικέτες των τροφίμων. Ακόμη, οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην επίδραση της κλιματικής κρίσης στη σταθερότητα, την ποσότητα και την ποιότητα των πρώτων υλών, που επηρεάζει καθοριστικά την παραγωγή τροφίμων.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση συνέβαλε στην ενδυνάμωση των τοπικών εταίρων, καθώς τους παρείχε πολύτιμες γνώσεις και εργαλεία για το σχεδιασμό πολιτικών που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ της βιομηχανίας τροφίμων. Παράλληλα, η συνάντηση ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της ευρωπαϊκής συνεργασίας ως κινητήριου μοχλού για τη μετάβαση του αγροδιατροφικού τομέα σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Η Περιφερειακή Ομάδα Υποστήριξης του έργου “FISSH” ανανέωσε το ραντεβού της για το τέταρτο εξάμηνο υλοποίησης του έργου.

Τα μέλη της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης (RSG) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως Συνεργαζόμενη Αρχή Χάραξης Πολιτικής καταγράφουν και αναλύουν τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα του έργου “FISSH” . Tα αποτελέσματα αυτά, σε συνδυασμό με τις καλές πρακτικές που αναδεικνύει το έργο, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027: (https://www.pepkm.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο του έργου: https://www.interregeurope.eu/fissh