Ο Όμιλος Αγροτεχνολογίας Ευθυμιάδη γιόρτασε τα 90 χρόνια μιας εμβληματικής πορείας

Τη διενέργεια μιας υψηλού προφίλ επετειακής εκδήλωσης πραγματοποίησε στην Αθήνα την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου ο Όμιλος Efthymiadis Agrotechnologies, ο οποίος φέτος γιορτάζει 90 συναπτά έτη πρωταγωνιστικής παρουσίας στον χώρο της αγροδιατροφής. Αποτίνοντας φόρο τιμής σε μια μακρά πορεία, με αφετηρία το 1935 και τον πρόσφυγα Ευθύμη Ευθυμιάδη, ο οποίος ξεκίνησε με μια μικρή εμπορική επιχείρηση σπόρων στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, ο Όμιλος Αγροτεχνολογίας Ευθυμιάδη δραστηριοποιείται σε δώδεκα χώρες, διαθέτει έξι παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και απασχολεί περισσότερους από 500 εργαζομένους.

Στο βήμα της γενέθλιας εκδήλωσης, που διεξήχθη στον εμβληματικό χώρο «Φάρος» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), ανέβηκαν τα μέλη της οικογένειας Ευθυμιάδη, Νίκος, Θύμης και Βάσος, προβαίνοντας, ο καθένας από τη δική του σκοπιά, σε έναν συνολικό απολογισμό της πορείας που έχει διαγράψει ο όμιλος μέσα σε εννέα δεκαετίες – μια πορεία με βαθιές ρίζες στην Ελλάδα, στρατηγική εξωστρέφεια και σταθερή δέσμευση στην καινοτομία. Επιπλέον, διατύπωσαν φιλόδοξους στόχους και ενθάρρυναν τη συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις ενός μέλλοντος που πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» δύο κορυφαίοι διεθνείς εκπρόσωποι πολυεθνικών εταιρειών, που σχετίζονται με την αγροδιατροφή και την υγεία, αναλαμβάνοντας ρόλο κεντρικών ομιλητών. Ο λόγος για τον Bill Anderson, πρόεδρο του ΔΣ του αγροχημικού γίγαντα Bayer AG και τον Gael Hili, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Adama Ltd. Ακολούθησε μια ουσιαστική συζήτηση για το παρόν και το μέλλον της αγροδιατροφής και της υγείας, με παρόντες τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και πλήθος εκπροσώπων του πολιτικού, ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε ένα γόνιμο πεδίο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών, οι ομιλητές και τα στελέχη του Ομίλου Ευθυμιάδη επιχείρησαν να σκιαγραφήσουν τις τάσεις και τις μεγάλες αλλαγές που θα επηρεάσουν το μονοπάτι της αγροδιατροφής με ορίζοντα το 2035, αλλά και να δώσουν κάποιες πρώτες απαντήσεις στα νέα αυτά δεδομένα.

Νίκος Ευθυμιάδης: «Οι ρίζες είναι βαθιές»

Ο Νίκος Ευθυμιάδης, πρόεδρος του Ομίλου Efthymiadis Agrotechnologies, στάθηκε στη διαδρομή από το μικρό κατάστημα σπόρων που ίδρυσε ο πατέρας του το 1935 μέχρι τον σημερινό όμιλο με διεθνή παρουσία. Υπενθύμισε τις δυσκολίες που ξεπεράστηκαν μέσα στις δεκαετίες, όταν η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με πολέμους, κρίσεις χρέους, ξηρασίες και πλημμύρες, όμως επέμεινε: «Η ανθεκτικότητα σημαίνει ετοιμότητα να προσαρμόζεσαι».

Και πρόσθεσε: «Ο όμιλος έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής γεωργίας, εισάγοντας νέες τεχνολογίες, προωθώντας την επιστημονική πρόοδο και καλλιεργώντας γενιές γνώσης. Η κληρονομιά δεν φυλάσσεται σε συρτάρι – τη ζεις, τη ρωτάς, την ανανεώνεις».

Επιπλέον, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο όμιλος βαδίζει εκ του ασφαλούς στο μονοπάτι του μέλλοντος και σημείωσε ότι η τρίτη γενιά έχει καταστήσει την εταιρεία πιο φιλόδοξη και διεθνή. «Οι ρίζες είναι βαθιές. Τα κλαδιά εκτείνονται μακριά. Και πιστεύω ακράδαντα ότι οι συγκομιδές που έρχονται θα είναι μεγαλύτερες από ποτέ», κατέληξε.

Θύμης Ευθυμιάδης: «Επεκτείνουμε την “κληρονομιά” μας»

Ο Θύμης Ευθυμιάδης εστίασε στη σημασία των δεδομένων και της επιτόπιας έρευνας για τη σύγχρονη γεωργία. Περιέγραψε την καθημερινή παρουσία του ομίλου σε χωράφια από την Κρήτη έως τον Έβρο και σε ολόκληρη τη Βαλκανική, με στόχο την ανάπτυξη καλλιεργειών προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες. Αναφέρθηκε στις συνεργασίες με διεθνείς εταιρείες και σε ποικιλίες βαμβακιού που επεκτείνονται εκτός Ελλάδας. Κλείνοντας, τόνισε τη συνέχεια της πορείας τριών γενεών: «Αυτό που ξεκίνησε ο παππούς μου με ένα κατάστημα σπόρων, που ανέπτυξε ο πατέρας μου σε κορυφαίο ελληνικό όμιλο, εμείς το επεκτείνουμε με σύγχρονη γενετική, αλγορίθμους, AI και νέες συνεργασίες».

Και κατέληξε: «Σκέψου παγκόσμια, αλλά δράσε τοπικά. Να είσαι σκληρός με το πρόβλημα, αλλά ήπιος με τους ανθρώπους. Να αναπτύσσεσαι με ακεραιότητα. Να καινοτομείς με σκοπό. Να ηγείσαι με ταπεινότητα».

Βάσος Ευθυμιάδης: «Στη γεωργία του σήμερα, η ανάπτυξη δεν έχει σύνορα»

Ο Βάσος Ευθυμιάδης παρουσίασε τη διεθνοποίηση του ομίλου, που σήμερα δραστηριοποιείται σε δώδεκα χώρες και διαθέτει εργαστήρια αναλύσεων σε πέντε. Υπογράμμισε ότι ο στόχος δεν ήταν να γίνει μεγαλύτερη η εταιρεία, αλλά καλύτερη: Για τους αγρότες, τους διεθνείς συνεργάτες και το περιβάλλον.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, αναφέρθηκε σε νέες στοχευμένες εξαγορές, στην ανάπτυξη της συμβολαιακής γεωργίας και σε πρακτικές όπως η γεωργία άνθρακα, σημειώνοντας ότι «στη γεωργία του σήμερα, η ανάπτυξη δεν έχει σύνορα». Πρόσθεσε, δε, ότι καθήκον της επόμενης δεκαετίας είναι να αποδειχθεί πως η ελληνική τεχνογνωσία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος.

Bill Anderson: «Η γεωργία χρειάζεται αναπροσαρμογές και καινοτομία»

Από τη μεριά του, ο κ. Anderson έπλεξε το εγκώμιο της Ελλάδας και μίλησε με θερμά λόγιαγια τη φιλοξενία και τη ζεστασιά των ανθρώπων της, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εγκωμίασε και την οικογένεια Ευθυμιάδη. Υπογράμμισε τη σημασία της σύγχρονης γεωργίας, αναφέροντας ως κεντρικό σύνθημα: «Υγεία για όλους, πείνα για κανέναν». Γνωστοποίησε, ακόμη, ότι έρχεται προσεχώς στην Ελλάδα μία νέα, επαναστατική κατηγορία «κοντού» καλαμποκιού, η οποία θα εκτοξεύσει ακόμη περισσότερο την παραγωγικότητα.

«Η γεωργία είναι μία δυναμική διαδικασία – χρειάζεται αναπροσαρμογές και καινοτομία», είπε, επισημαίνοντας την ανάγκη ενός κανονιστικού περιβάλλοντος, που να ενισχύει την καινοτομία. Τόνισε, δε, ότι η ΕΕ έχει καθυστερήσει όσον αφορά τον διεθνή ανταγωνισμό. Ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι μολονότι «έντονα φιλοευρωπαίος», η ΕΕ με την παρούσα δομή της «δεν θα τα καταφέρει. Ο κόσμος τρέχει πολύ γρήγορα και το υπάρχον σύστημα βάζει “φρένο” στην καινοτομία και την πρόοδο», υπογράμμισε, συμπληρώνοντας: «Δύσκολα θα παραδεχθεί κανείς ότι το σύστημα έχει ξεχαρβαλωθεί – έχω σεβασμό στην ηγεσία στην Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα θαρραλέοι πολιτικοί να λάβουν αποφάσεις».

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι «η γραφειοκρατία παραμένει ισχυρή σε μεγάλες εταιρείες, όπως και σε κυβερνήσεις», καλώντας για τον περιορισμό της – έδωσε, δε, παραδείγματα από την Bayer, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται σε διάφορα επίπεδα για να διασφαλίζεται η ευελιξία. «Οι επιχειρήσεις πρέπει να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην καινοτομία», τόνισε και –κλείνοντας– ευχήθηκε στην οικογένεια Ευθυμιάδη να συνεχίσει «την καλή προσπάθεια».

Gael Hili: «Αύξηση παραγωγικότητας, οικονομική βιωσιμότητα και περιβαλλοντική υπευθυνότητα»

Ο κ. Hili θυμήθηκε ότι πριν από 20 χρόνια, όταν έφτασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συνάντησε τους πελάτες τής τότε εταιρείας όπου εργαζόταν, μεταξύ άλλων και τον Βάσο Ευθυμιάδη, μνημονεύοντας ότι η στάση της Efthymiadis Agrotechnologies ήταν εξαιρετική απέναντί του. Συνεχίζοντας, τόνισε τις ανάγκες της σύγχρονης γεωργίας, βάζοντας στην εξίσωση μία σειρά προκλήσεων, από την κλιματική αλλαγή μέχρι την εκθετική αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Κατόπιν, δήλωσε αισιόδοξος ότι η βιομηχανία της γεωργίας μπορεί να τα καταφέρει.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο θέμα των εκπομπών. «Αν [η βιομηχανία] δεν αλλάξει πορεία, οι γεωργικές δραστηριότητες παγκοσμίως προβλέπεται να φτάσουν τους 15 γιγατόνους CO2 έως το 2050. Ο στόχος, όμως, είναι να περιοριστούν στους 4 γιγατόνους, προκειμένου η αγροτική παραγωγή να παραμείνει βιώσιμη και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης».

Ο ίδιος συνόψισε τη στρατηγική του μέλλοντος σε τρεις κατευθύνσεις: Αύξηση παραγωγικότητας, οικονομική βιωσιμότητα και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Στην πράξη, είπε, «αυτό σημαίνει ότι η γεωργία καλείται να παράγει περισσότερα με λιγότερους πόρους, να παραμένει κερδοφόρα για τον αγρότη και, ταυτόχρονα, να μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα», ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία των νέων ποικιλιών σπόρων. Επιπλέον, σημείωσε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) αλλάζει το παιχνίδι στη γεωργία» και μίλησε για τη δυναμική της ψηφιακής γεωργίας στις αναδυόμενες οικονομίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η αξιοποίηση τεχνολογιών, όπως οι αισθητήρες, τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσαν να ενισχύσουν το αγροτικό ΑΕΠ χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος κατά 450 δισ. δολάρια ετησίως.

Υπογράμμισε, επίσης, τη δύναμη των συνεργασιών. «Η γεωργία του μέλλοντος δεν μπορεί να στηριχθεί σε μεμονωμένες προσπάθειες, αλλά σε δίκτυα συνεργασίας ανάμεσα σε αγρότες, επιστήμονες, εταιρείες και θεσμούς», είπε και αναφέρθηκε στην «αναγεννητική γεωργία», μια ολιστική προσέγγιση με επικεφαλής τους αγρότες. Ο ίδιος κατέληξε, λέγοντας ότι «πρέπει να αγκαλιάσουμε την καινοτομία», προκειμένου να οικοδομήσουμε ένα ανθεκτικό διατροφικό σύστημα για τις επόμενες γενιές. «Μέρος της καινοτομίας είναι να μπορείς να αποτύχεις και μετά να προσπαθήσεις ξανά», πρόσθεσε.

Οι ομιλίες και το πάνελ συζήτησης της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του διευθυντή της εφημερίδας «Καθημερινή», Αλέξη Παπαχελά.