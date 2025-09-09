Δυναμική παρουσία του ΟΚΑΑ Α.Ε. στην 89η ΔΕΘ 2025

Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ), θυγατρική του Υπερταμείου (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας – ΕΕΣΥΠ), συμμετείχε με ισχυρή παρουσία στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025, αναδεικνύοντας τον ρόλο του ως θεμελιώδη κρίκο της εθνικής αγροδιατροφικής αλυσίδας και κομβικό φορέα ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.

Η συμμετοχή του Οργανισμού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συλλογικής παρουσίας των εταιρειών του Υπερταμείου, με στόχο την παρουσίαση του αναπτυξιακού τους αποτυπώματος και της συμβολής τους στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Στρατηγικές Προτεραιότητες

Ο ΟΚΑΑ παρουσίασε το σχέδιό του για την περίοδο 2025–2027, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μεγαλύτερη στρατηγική προτεραιότητα του Οργανισμού: τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση των εγκαταστάσεών του. Μέσα από στοχευμένες επενδύσεις, έργα υποδομής και αναβάθμισης, ο ΟΚΑΑ προχωρά σε μια συνολική ανανέωση των Κεντρικών Χονδρεμπορικών Αγορών (Ρέντης – Πάτρα ) και των 11 Ιχθυοσκαλών που διαχειρίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες εμπόρων, παραγωγών και καταναλωτών.

Παράλληλα, το σχέδιο ανάπτυξης περιλαμβάνει:

-Ψηφιακό μετασχηματισμό , με την εισαγωγή Τεχνητής Νοημοσύνης Ai και νέων ψηφιακών υπηρεσιών και εργαλείων.

-Πράσινη μετάβαση, με έργα ενεργειακής εξοικονόμησης, κυκλικής οικονομίας και μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

-Ενίσχυση της εξωστρέφειας, με σύνδεση των ελληνικών προϊόντων και παραγωγών με τις διεθνείς αγορές.

-Θεσμική στήριξη εμπόρων και παραγωγών, με νέες πολιτικές διαφάνειας και σταθερούς κανόνες αγοράς.

Συναντήσεις και συνεργασίες

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΚΑΑ, κ. Απόστολος Αποστολάκος, και στελέχη του Οργανισμού είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με Υπουργούς και θεσμικούς εκπροσώπους που σχετίζονται με την ανάπτυξη, την αγροδιατροφή, την ψηφιακή διακυβέρνηση και την οικονομία. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για την προώθηση κοινών δράσεων που θα στηρίξουν τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία κρίσιμων αγροδιατροφικών υποδομών.

«Η στρατηγική μας προτεραιότητα είναι σαφής: ο εκσυγχρονισμός και η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του ΟΚΑΑ, ώστε να αποτελέσουν πρότυπες υποδομές αγροδιατροφής και αλιείας για όλη τη Μεσόγειο. Με τη στήριξη του Υπερταμείου και σε συνεργασία με την Πολιτεία και τους παραγωγικούς φορείς, υλοποιούμε ένα σχέδιο που συνδυάζει τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό με την κοινωνική και αναπτυξιακή αποστολή του Οργανισμού.» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΚΑΑ, κ. Απόστολος Αποστολάκος.

Ο ΟΚΑΑ σήμερα

Ο ΟΚΑΑ διαχειρίζεται τις Κεντρικές Αγορές Αθηνών και Πατρών και τις 11 Ιχθυοσκαλές της χώρας (Κερατσίνι, Μηχανιώνα, Καβάλα, Πάτρα, Χαλκίδα, Βόλος, Χανιά, Αλεξανδρούπολη, Χίος, Πρέβεζα, Κάλυμνος), αποτελώντας τον βασικό πυλώνα της εθνικής εφοδιαστικής τροφίμων. Με ισχυρή αναπτυξιακή στρατηγική, επενδύσεις σε υποδομές και στενή συνεργασία με το Υπερταμείο και τα αρμόδια Υπουργεία, συνεχίζει να εξελίσσεται σε οργανισμό υψηλής αξίας για την αγορά, την κοινωνία και την οικονομία.