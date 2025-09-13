Ανατολική Αττική: Στο επίκεντρο η αντιπλημμυρική θωράκιση

Με το βλέμμα στραμμένο στη χειμερινή περίοδο και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που ενδέχεται να πλήξουν την περιοχή, συνεδρίασε πρόσφατα το Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) Ανατολικής Αττικής. Της συνεδρίασης προήδρευσε η αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, Βίκυ Καβαλλάρη, η οποία αναπλήρωσε τον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, παρουσία και του αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, Λεωνίδα Μανωλάκου.

Η κ. Καβαλλάρη υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης και της ετοιμότητας, ιδιαίτερα στις περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, όπου η απουσία βλάστησης αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρών. «Η αντιπλημμυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου είναι πρωταρχική προτεραιότητα», τόνισε, αναφερόμενη στον καθαρισμό ρεμάτων και φρεατίων, στον έλεγχο υφιστάμενων έργων και στην επιτάχυνση νέων παρεμβάσεων.

Στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκαν ο προληπτικός καθαρισμός ρεμάτων και φρεατίων, η καταγραφή των ιρλανδικών διαβάσεων, ώστε να υπάρξουν σημάνσεις και ενημέρωση των πολιτών, η επικαιροποίηση των θερμαινόμενων χώρων και των σημείων συγκέντρωσης μπαζών μετά από πλημμύρες.

Επίσης, συζητήθηκαν ζητήματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης των πολιτών για μέτρα αυτοπροστασίας, ο σχεδιασμός οργανωμένης απομάκρυνσης όπου χρειαστεί και η αξιοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

«Καθημερινή προσπάθεια»

Η αντιπεριφερειάρχης έκανε λόγο για μια προσπάθεια που αποσκοπεί στη μείωση των επιπτώσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα και στη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας των πολιτών. «Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, προχωρούμε με αδιαπραγμάτευτους ρυθμούς στην υλοποίηση του προγράμματος του περιφερειάρχη μας, Νίκου Χαρδαλιά, για την αντιπλημμυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου, καθώς αυτή αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, όπως και ευρύτερα στην Περιφέρεια Αττικής, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προβαίνουμε σε προληπτικό καθαρισμό των κοιτών των υδατορεμάτων στην ορεινή και πεδινή κοίτη, όπου αυτό απαιτείται, ειδικά στις λεκάνες απορροής, όπου η φυσική βλάστηση δασών και δασικών εκτάσεων έχει καταστραφεί τα τελευταία έτη από δασικές πυρκαγιές, στον έλεγχο και τη συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών αρμοδιότητάς μας, αλλά και στην επιτάχυνση και ολοκλήρωση νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας», είπε, μεταξύ άλλων, η κα Καβαλλάρη.

Και κατέληξε: «Η διαρκής θωράκιση της περιοχής απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα αποτελεί μία καθημερινή προσπάθεια, προκειμένου να μειώσουμε κατά το δυνατό τις επιπτώσεις των φαινομένων, να θωρακίσουμε τις περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα και να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους κατοίκους των περιοχών μας».