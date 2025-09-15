Μόνιμη ψηφιακή έκθεση για την ιστορική εξέλιξη της βιομηχανίας δημιουργεί ο ΣΒΕ στη Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη αποκτά μόνιμη ψηφιακή έκθεση για την ιστορική εξέλιξη της βιομηχανίας, στον χώρο των Παλαιών Σφαγείων.

Το έργο, που υλοποιείται από τον ΣΒΕ μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την πόλη και τη βιομηχανική της κληρονομιά.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου της Περιφέρειας, «Υπογράφηκε σήμερα, παρουσία της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά, η προγραμματική σύμβαση, ώστε να προχωρήσει το έργο της δημιουργίας μόνιμης ψηφιακής έκθεσης για την ιστορική εξέλιξη της βιομηχανίας, στον χώρο των Παλαιών Σφαγείων, το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τη σχετική προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Θάνος Μπέγκας και η Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) Λουκία Σαράντη, παρουσία του Α΄ Αντιπροέδρου – Εκτελεστικού του ΣΒΕ Γιάννη Σταύρου.

«Μέσα στο καλοκαίρι είχα τη χαρά να υπογράψω την ένταξη στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του έργου που αφορά τη μετατροπή του κτιρίου που βρίσκεται δίπλα στα γραφεία του ΣΒΕ, στον χώρο των Παλαιών Σφαγείων, σε ένα ψηφιακό βιομηχανικό μουσείο. Σήμερα, κάνουμε ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα, καθώς, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που υπογράφηκε, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει να υποστηρίξει τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος σε όλα τα στάδια -μελετητικά, προετοιμασίας, ωρίμανσης- μέχρι την προκήρυξη και την υλοποίηση του έργου. Η μόνιμη ψηφιακή έκθεση και το ψηφιακό βιομηχανικό μουσείο θα αποτελέσουν ένα νέο τοπόσημο στον άξονα της 26ης Οκτωβρίου, στη δυτική Θεσσαλονίκη, σε μια περιοχή άρρηκτα συνδεδεμένη με την πλούσια βιομηχανική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης, η οποία τα τελευταία χρόνια μετασχηματίζεται ταχύτατα, λόγω των σημαντικών έργων που υλοποιούνται τόσο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όσο και από την κυβέρνηση και άλλους φορείς αλλά και λόγω των επενδύσεων που δημιουργούν νέες αναπτυξιακές δυνατότητες», επεσήμανε σε σχετική δήλωσή της η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος Λουκία Σαράντη υπογράμμισε: «Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της διαχρονικής και καθοριστικής συμβολής της βιομηχανίας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας και συνολικά της Βόρειας Ελλάδας. Με τη δημιουργία της ‘Μόνιμης Ψηφιακής Έκθεσης για την Ιστορική Εξέλιξη της Βιομηχανίας’, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος φιλοδοξεί να προσφέρει στο κοινό έναν πρότυπο χώρο τεκμηρίωσης, εκπαίδευσης και προβολής του βιομηχανικού παρελθόντος, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές. Η μόνιμη ψηφιακή έκθεση θα στεγαστεί στο διατηρητέο κτίριο που μας παραχώρησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης και υπολογίζεται ότι το έργο θα υλοποιηθεί εντός 18 μηνών».

Στη σημασία της συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος για τη δημιουργία της μόνιμης ψηφιακής έκθεσης για την ιστορική εξέλιξη της βιομηχανίας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Θάνος Μπέγκας. Όπως σημείωσε ο κ. Μπέγκας, «ο Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας στηρίζει με συνέπεια πρωτοβουλίες και πρότζεκτ, που προάγουν την καινοτομία, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη».

Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ άλλων, θα εκπονηθεί μελέτη για τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την επανάχρηση υφιστάμενου κτιρίου εντός του ιστορικού τόπου των Παλαιών Σφαγείων Θεσσαλονίκης ως ενημερωτικού Περιπτέρου Ψηφιακής Έκθεσης Ιστορίας του ΣΒΕ.

Η «Μόνιμη Ψηφιακή Έκθεση για την Ιστορική Εξέλιξη της Βιομηχανίας» εστιάζει στην ανάδειξη της ιστορικής και διαχρονικής συμβολής της βιομηχανίας στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και, ευρύτερα, της Βόρειας Ελλάδας. Η ψηφιακή έκθεση, που θα φιλοξενηθεί στο μικρό διατηρητέο κτίσμα επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, μπροστά από τα κεντρικά γραφεία του ΣΒΕ, θα αξιοποιήσει ειδικά σχεδιασμένα ψηφιακά και διαδραστικά μέσα, ώστε να προβάλλεται συμβολικά η διαρκής σχέση βιομηχανίας και καινοτομίας».