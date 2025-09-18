Επεκτείνονται οι αρμοδιότητες της ΕΥΑΘ στη Χαλκιδική

Η Χαλκιδική μπαίνει δυναμικά στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την επόμενη μέρα της περιφερειακής ανάπτυξης, με αιχμή του δόρατος τη διαχείριση των υδάτων. Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό, Θανάση Κοντογεώργη, επισκέφθηκε πρόσφατα την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Για την επίλυση του πιο κρίσιμου, ίσως, ζητήματος που αντιμετωπίζει η περιοχή, τη διαχείριση των υδάτων, ανακοινώθηκε από τον κ. Κοντογεώργη η βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει άμεσα στην επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας της ΕΥΑΘ στη Χαλκιδική. Με τις αναγκαίες παρεμβάσεις, στο πλαίσιο ενός ολιστικού σχεδιασμού για πόσιμο, αρδευτικό νερό, όμβρια ύδατα, αποχέτευση και βιολογικούς καθαρισμούς, η κυβέρνηση στοχεύει στην πλήρη κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της Χαλκιδικής, στη σταθεροποίηση των γεωτρήσεων, στη μείωση περιβαλλοντικών φορτίων, στην ανθεκτικότητα σε ξηρασίες και πυρκαγιές, αλλά και στη στήριξη της τουριστικής και αγροτικής ανάπτυξης.

Η επιλογή αυτή, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη, δεν αφορά μόνο την κάλυψη τρεχουσών αναγκών, αλλά και την πρόληψη μελλοντικών κρίσεων, σε μια περιοχή όπου η τουριστική πίεση ξεπερνά ήδη το 50% της τοπικής οικονομίας.

«Η κυβέρνηση προχωρά άμεσα σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα καλύπτει όλες τις πτυχές: Aπό το πόσιμο και αρδευτικό νερό έως την αποχέτευση, τα όμβρια ύδατα και τους βιολογικούς καθαρισμούς», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Κοντογεώργης.

Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης, ύψους 1,27 δισ. ευρώ

Η παρέμβαση στον τομέα του νερού εντάσσεται στο ευρύτερο Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Χαλκιδικής, προϋπολογισμού 1,27 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μια δέσμη έργων και πολιτικών με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, ενισχύσεις και δάνεια προς επιχειρήσεις, αλλά και παρεμβάσεις που θα ωριμάσουν το επόμενο διάστημα.

Αρδευτικά έργα και αγροτική οδοποιία

Στον πρωτογενή τομέα προβλέπονται 259 εκατ. ευρώ σε 13.377 δικαιούχους μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, από τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί 166 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υλοποιείται κανονικά το έργο της κατασκευής του φράγματος και του ταμιευτήρα, αγωγού μεταφοράς νερού από τον ταμιευτήρα σε υφιστάμενη δεξαμενή και αρδευτικού δικτύου στη θέση «Πλατάνια» της Δ.Κ.Ν. Τρίγλιας, ύψους 6,9 εκατ. ευρώ. Το έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του έτους και αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης 3.500 στρεμμάτων συνολικά (σε Α’ και Β’ φάση).

Απρόσκοπτα υλοποιούνται και οι υποδομές εγγείων βελτιώσεων αρδευτικού δικτύου κοινότητας Πορταριάς, ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση και την αναβάθμιση καλλιεργούμενων εκτάσεων της περιοχής. Για την αγροτική οδοποιία είναι σε εξέλιξη εργασίες που αφορούν την οδοποιία αγροτικής οδού Πορταριάς – Αγίου Παντελεήμονα, ύψους 1 εκατ. ευρώ, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους. Ιδιαίτερη στήριξη, ύψους μισού εκατ. ευρώ, παρέχεται στον τομέα της μελισσοκομίας στην ΠΕ Χαλκιδικής, καθώς υπάρχουν 594 ενεργοί μελισσοκόμοι με 118.195 κυψέλες.

Υποδομές, ενέργεια, περιβάλλον

Στον τομέα των λιμενικών υποδομών δρομολογούνται έργα που θα αλλάξουν τον χάρτη της περιοχής και ειδικότερα: Αναβάθμιση του λιμανιού Ουρανούπολης, εκτεταμένες παρεμβάσεις στον λιμένα Νέων Μουδανιών, δημιουργία τουριστικών καταφυγίων στην Αμμουλιανή και τη Νέα Ποτίδαια, αλλά και έργα στο Άγιο Όρος. Παράλληλα, αναβαθμίζεται η οδική σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη μέσω του παράπλευρου δικτύου στην εθνική οδό. Η Χαλκιδική μπαίνει σε νέα εποχή και στον ενεργειακό τομέα, με έργα δικτύων φυσικού αερίου σε Νέα Προποντίδα και Πολύγυρο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται πολεοδομικά σχέδια για Πολύγυρο, Αριστοτέλη και παραλιακές περιοχές.

Επίσης, στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, κατασκευάζεται η Μονάδα Επεξεργασίας Υπολειμματικών Σύμμεικτων και Οργανικών Αποβλήτων (92,2 εκατ. ευρώ), ενώ προχωρούν έργα για τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων λυμάτων και τον ΧΥΤΑ Κασσάνδρας.

Ψηφιακός μετασχηματισμός – τουρισμός

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, προωθείται η ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και η εγκατάσταση 159 WiFi hotspots σε 71 σημεία της ΠΕ Χαλκιδικής. Παράλληλα, ο τουρισμός ενισχύεται με έργα αναβάθμισης τουριστικών καταφυγίων και εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού, με στόχο τη διαφοροποίηση και την επιμήκυνση της περιόδου.

Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενίσχυση της υγείας και της παιδείας. Στη Χαλκιδική, δρομολογούνται επεκτάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο και αναβαθμίσεις σε κέντρα υγείας, ενώ δημιουργείται νέα μονάδα φροντίδας για άτομα με Alzheimer. Στην εκπαίδευση, προχωρά η ανέγερση νέων ειδικών σχολείων και λυκείων, ενώ στον τομέα του πολιτισμού έργα αποκατάστασης και ανάδειξης στο Σπήλαιο Πετραλώνων και νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για ηλικιωμένους και ΑμεΑ αποσκοπούν στη σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη κοινωνική πολιτική.