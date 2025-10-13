Οι 20 τελευταίοι εν ζωή όμηροι αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι από τη Χαμάς, μετέδωσε η ισραηλινή τηλεόραση

Η Χαμάς άφησε σήμερα το πρωί ελεύθερους τους 20 τελευταίους εν ζωή Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε το ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πριν από τις 10:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) την επιστροφή των πρώτων 7 ομήρων που είναι ακόμη εν ζωή. Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, οι 13 άλλοι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και αναμένεται προσεχώς να παραδοθούν στον ισραηλινό στρατό.