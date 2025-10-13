Επέστρεψαν στο Ισραήλ οι πρώτοι 7 όμηροι, ξεκινάει το δεύτερο κύμα απελευθέρωσης από τη Χαμάς

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απελευθέρωσης των ομήρων της Χαμάς, με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ – Χαμάς.

Επτά από τους τελευταίους 20 ομήρους έχουν ήδη επιστρέψει στο Ισραήλ, ενώ οι υπόλοιποι δεκατρείς αναμένεται να αφεθούν στις 10.00.

Λίγο πριν από τις 10 το πρωί σήμερα, Δευτέρα, στο Ισραήλ έφτασε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπου αναμένεται να μιλήσει στη Κνέσετ.

Η παρουσία του Τραμπ στη Μέση Ανατολή σηματοδοτεί την επιτυχή έκβαση της της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που περιελάμβανε απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων, απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Χαμάς και Παλαιστίνιων κρατουμένων από το Ισραήλ.

Στη συνέχεια είναι προγραμματισμένη Σύνοδος για την ειρήνη στην Αίγυπτο, στο θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου διεξήχθησαν και οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία. Στη Σύνοδο θα συμπροεδρεύσει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον ομόλογό του τής Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι και με τη συμμετοχή 20 και πλέον άλλων ηγετών κρατών και κυβερνήσεων και του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Στη Σύνοδο θα συμμετάσχουν η Ελλάδα και η Κύπρος.

Η Ε.Ε. θα επανεκκινήσει αποστολή στη Ράφα

Η Ευρωπαϊκή Eνωση θα επαναλάβει την αποστολή παρακολούθησης στη συνοριακή διάβαση μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. Κάγια Κάλλας.

«Η διασφάλιση της ειρήνης στη Γάζα θα είναι εξαιρετικά περίπλοκη», δήλωσε η Κάλας σε ανάρτηση στο X. «Η Ε.Ε. είναι έτοιμη να κάνει το καθήκον της. Την Τετάρτη, θα επανεκκινήσει πολιτική αποστολή για την παρακολούθηση της συνοριακής διάβασης μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου».