ΕΔΟΑΟ: Πρώτη συνεδρίαση του νέου ΔΣ – Ανάγκη ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για αμπέλι και κρασί

Πραγματοποιήθηκε στις 16-4-2026 η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), με βασικό αντικείμενο τον προγραμματισμό των δράσεων για την επόμενη περίοδο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για το αμπέλι και το κρασί, ως βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του αμπελοοινικού τομέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογράμμισε ότι η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος προϋποθέτει την ενεργή στήριξη και θεσμική υιοθέτηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο καλείται να αναλάβει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό και στην εφαρμογή του. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη εξασφάλισης των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων, ιδίως εν όψει της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Παράλληλα, αναδείχθηκε ως κρίσιμη παράμετρος η οργάνωση και συστηματική παρακολούθηση των στατιστικών στοιχείων του αμπελοοινικού τομέα. Η συνεργασίας με το ΥΠΑΑΤ καθίσταται και στην περίπτωση αυτή απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιόπιστη αποτύπωση των δεδομένων και η αποτελεσματική χάραξη πολιτικής.

Επίσης εξετάστηκαν η ανάγκη ενίσχυσης της αντιπροσωπευτικότητας της Οργάνωσης, ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της λειτουργίας της, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της, προκειμένου να ενδυναμωθεί και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων της προς τους φορείς και την αγορά.

Η ΕΔΟΑΟ θα συνεχίσει να δίνει έμφαση:

στην προβολή και προώθηση του ελληνικού οίνου στις διεθνείς αγορές,

στην ανάπτυξη του οινοτουρισμού,

στην αξιοποίηση της καινοτομίας και της έρευνας,

καθώς και στην προστασία της αγοράς και των μελών της μέσω της καταπολέμησης της παραοικονομίας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να εργαστεί με σύμπνοια και συνέπεια για την ενίσχυση και τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού αμπελοοινικού τομέα.