ΕΕ: Ανακοινώθηκαν οι φιναλίστ για τα πρώτα ετήσια βραβεία βιολογικών προϊόντων

Ανακοινώθηκε ο κατάλογος των φιναλίστ για τα πρώτα ετήσια βραβεία βιολογικών προϊόντων της ΕΕ, με συνολικά 24 συμμετοχές από 11 διαφορετικά κράτη-μέλη να έχουν επιλεγεί για να τα διεκδικήσουν. Οι φιναλίστ ξεχώρισαν ανάμεσα σε περισσότερες από 200 υποβολές από 26 κράτη-μέλη.

Τα βραβεία διοργανώνονται από κοινού από την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των περιφερειών, τις ευρωπαϊκές αγροτικές και συνεταιριστικές οργανώσεις COPA-COGECA και την ευρωπαϊκή οργάνωση-ομπρέλα για τα τρόφιμα και τη βιολογική γεωργία IFOAM Organics Europe.

Η κριτική επιτροπή που θα προκρίνει τους νικητές αποτελείται από εκπροσώπους αυτών των οργανισμών, καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ. Οι νικητές των οκτώ βραβείων θα ανακοινωθούν στην επίσημη τελετή απονομής στις Βρυξέλλες στις 23 Σεπτεμβρίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μιας σειράς εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για τον εορτασμό της ετήσιας ημέρας βιολογικής παραγωγής της ΕΕ.

Τα βραβεία διοργανώνονται ως μέρος μιας δέσμευσης που αναλήφθηκε στο Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής στην ΕΕ, με στόχο την αναγνώριση της αριστείας σε όλο το εύρος της αλυσίδας βιολογικών τροφίμων, από το αγρόκτημα μέχρι το πιάτο.

Θα επιδιώξουν να ανταμείψουν τους καλύτερους και πιο καινοτόμους φορείς βιολογικών προϊόντων που συμβάλλουν στη μείωση των επιπτώσεων της γεωργίας στο κλίμα και στο περιβάλλον και των οποίων οι δράσεις θα βοηθήσουν στην υλοποίηση των φιλοδοξιών των ευρωπαϊκών στρατηγικών Farm to Fork και Βιοποικιλότητας. Οι φιναλίστ σε κάθε κατηγορία είναι οι εξής:

1. Καλύτερη παραγωγός βιολογικών προϊόντων:

✱ Katharina Lichtmannsperger (VLG Obervetterbachgut) – Thalgau, Σάλτσμπουργκ, Αυστρία

✱ Nazaret Mateos Álvarez (Entresetas) – Paredes de Nava, Παλένθια, Ισπανία

✱ Sara Vezza (Sara Vezza Farm) – Castelletto (Monforte d’Alba), Πιεντμόντ, Ιταλία

2. Καλύτερος παραγωγός βιολογικών προϊόντων:

✱ Gianpaolo Mancini (The Path of the Hedgehog) – Sicignano degli Alburni, Σαλέρνο, Καμπανία, Ιταλία

✱ David Pejic (Zrno eko imanje) – Ντουμπράβα, κομητεία Ζάγκρεμπ, Κροατία

✱ Tom Kass (Kass-Haff S.àrl) – Ρόλινγκεν, Λουξεμβούργο

3. Καλύτερη βιολογική διοικητική περιοχή:

✱ Οξιτανία, Γαλλία

✱ Σαντρ-Βαλ ντε Λουάρ, Γαλλία

✱ Βαλένθια, Ισπανία

4. Καλύτερη βιολογική πόλη:

✱ Δήμος Seeham, Σάλτσμπουργκ, Αυστρία

✱ Δήμος Troyan, Βουλγαρία

✱ Βιέννη, Αυστρία

5. Καλύτερη βιολογική «βιο-περιοχή» (bio-district):

✱ Cilento Bio-District Association – Καμπανία, Ιταλία

✱ Association Biovallee – Eurre, Γαλλία

✱ Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και Ανάπτυξης της Idanha-a-Nova – Centro Region, Πορτογαλία

6. Kαλύτερη βιολογική μικρομεσαία επιχείρηση:

✱ Αγροτικός Συνεταιρισμός Gino Girolomoni – Isola del Piano, επαρχία Πέζαρο-Ουρμπίνο, Ιταλία

✱ Goodvenience.bio – Magdala, Θουριγγία, Γερμανία

✱ Labonca Biohof – Μπουργκάου, Στυρία, Αυστρία

7. Καλύτερος λιανοπωλητής βιολογικών προϊόντων:

✱ Ecoveritas SA – Βαρκελώνη, Ισπανία

✱ La ferme à l’ arbre de Liege – Lantin, Λιέγη, Βέλγιο

✱ Bio MERCATO seiVital – Κέμπτεν, Βαυαρία, Γερμανία

8. Καλύτερο βιολογικό εστιατόριο:

✱ Trattino – Λυών, Γαλλία

✱ Lilla Bjers HB – Βίσμπυ, νησί Γκότλαντ, Σουηδία

✱ Εστιατόριο Luftburg-Kolarik im Prater – Βιέννη, Αυστρία