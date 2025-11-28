ΟΠΕΚΕΠΕ: Εκτός προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης 44.343 ελεγχόμενα ΑΦΜ

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών και το νέο πλαίσιο που θα διέπει τις αγροτικές ενισχύσεις παρουσίασαν χθες το απόγευμα, Πέμπτη 27/11, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξη Τύπου στο ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, σήμερα (28/11), ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταβάλλει 363 εκατ. ευρώ σε 471.833 δικαιούχους ως προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης. Όμως, η διαδικασία συνοδεύεται από εκτεταμένους ελέγχους, με αποτέλεσμα 44.343 αγρότες να τίθενται σε καθεστώς διερεύνησης, λόγω ασυμφωνιών στα στοιχεία, ενώ μια δεύτερη κατηγορία παραγωγών αποκλείεται πλήρως από την προκαταβολή, καθώς έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις παρατυπιών και «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων.

Ποινικές διαδικασίες

Οι υπουργοί ξεκαθάρισαν ότι όπου υπάρχουν ποινικές διαδικασίες, αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν πριν δοθεί οποιαδήποτε ενίσχυση, ενώ κάθε παράνομα αποκτηθέν ποσό «θα ανακτηθεί στο ακέραιο». Σε όσους βρίσκονται στη λίστα ελέγχου θα υπάρξει δεύτερη κατανομή, ώστε οι πραγματικοί παραγωγοί να πληρωθούν κανονικά, μόλις ολοκληρωθούν οι διασταυρώσεις.

Επιπλέον λεφτά για τους «έντιμους»

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι οι επιδοτήσεις παραμένουν ακατάσχετες, ενώ ετοιμάζεται ειδικό πλαίσιο για επιστροφές ποσών στους «έντιμους αγρότες» μέσω Συνδεδεμένων Ενισχύσεων και Οικολογικών Σχημάτων, προκειμένου να μη χαθεί εισόδημα για τους συνεπείς παραγωγούς. Μάλιστα, όπως επανέλαβαν αρκετές φορές, οι «έντιμοι αγρότες θα λάβουν τελικά περισσότερα χρήματα από ό,τι στο παρελθόν».

Η αλλαγή στο σύστημα

Το νέο μοντέλο ελέγχων δεν ήταν «ελληνική πρωτοβουλία», αλλά ανάγκη, όπως τόνισαν οι κ.κ. Χατζηδάκης και Τσιάρας, έπειτα από τις αλλεπάλληλες ενστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιοπιστία των δηλώσεων και των ελέγχων. Η Κομισιόν είχε προειδοποιήσει την Ελλάδα ήδη από τον Μάρτιο και ξανά τον Αύγουστο ότι κινδύνευε με νέα πρόστιμα, εάν δεν διορθωθεί άμεσα το σύστημα. Έτσι, εφαρμόσθηκαν αυστηρότερα εργαλεία:

Υποχρεωτική ταυτοποίηση ακινήτων με ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, για εντοπισμό εικονικών μισθώσεων και καταπατήσεων.

Δορυφορικοί έλεγχοι monitoring, που οδήγησαν στο «κόψιμο» 195.900 αγροτεμαχίων (κοφτολίβαδα), από τα συνολικά 212.117 δηλωμένα. Οι παραγωγοί θα μπορούν να κάνουν ενστάσεις.

Από τα 106.565 αγροτεμάχια με ΚΑΕΚ, που δηλώθηκαν, 15.116 απορρίφθηκαν μετά από έλεγχο. Προβλήματα εντοπίζονται κυρίως σε Σέρρες, Δράμα και Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Τσιάρας μίλησε για «απόλυτη πίεση» από την ΕΕ, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επί χρόνια δεχόταν παρατηρήσεις για ανεπαρκείς ελέγχους και ότι, πλέον, «η εικόνα αλλάζει οριστικά».

Μικρότερη προκαταβολή, ίδια τελική ενίσχυση

Η σημερινή πληρωμή της προκαταβολής μειώνεται στα 363 εκατ. ευρώ από τα 476 εκατ. ευρώ του Οκτωβρίου του 2023, όχι λόγω περικοπών, όπως τόνισαν τα κυβερνητικά στελέχη, αλλά επειδή περνά πλέον από πιο αυστηρές δικλίδες διασταύρωσης. Όπως διαβεβαίωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, η τελική εκκαθάριση θα είναι ίση με την περσινή, ενώ τα ποσά θα αναδιανεμηθούν σε όσους έχουν πλήρεις και ακριβείς δηλώσεις. Παράλληλα, προβλέπονται τις επόμενες ημέρες πληρωμές:

119 εκατ. ευρώ για δράσεις αγροτικής ανάπτυξης (βιολογικά, νιτρορύπανση κ.λπ.).

56 εκατ. ευρώ για ενισχύσεις λόγω ευλογιάς και πανώλης (βλ. αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ. 12 της «ΥΧ»).

σε 13.421 κτηνοτρόφους που διαθέτουν επαρκή τιμολόγια γάλακτος, κρέατος ή ζωοτροφών.

Το σύστημα πληρωμών και ελέγχων για το 2026

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος πληρωμών και ελέγχων για το 2026:

Δημιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας. Θα καταρτιστεί ένας εξαιρετικά ακριβής χάρτης της ελληνικής επικράτειας, βασισμένος σε δορυφορικές εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης και τη χρήση «έξυπνων» εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Ο χάρτης αυτός θα επιτρέπει τον σαφή διαχωρισμό των επιλέξιμων και μη επιλέξιμων εκτάσεων για ενισχύσεις, ενώ θα ανανεώνεται συστηματικά. Νέος τρόπος καταγραφής των αιγοπροβάτων. Θα δημιουργηθεί ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων για την ακριβή καταγραφή και παρακολούθηση κάθε ζώου. Κάθε αιγοπρόβατο θα σημαίνεται με ηλεκτρονικό «βώλο» και τα στοιχεία του θα τηρούνται αποκλειστικά στη νέα βάση, η οποία θα συνδεθεί απευθείας με το ΟΣΔΕ. Περισσότεροι και πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι. Οι έλεγχοι στις δηλώσεις θα είναι εκτεταμένοι και θα γίνονται πλέον πιο στοχευμένοι, με εφαρμογή εργαλείων ανάλυσης κινδύνου, όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης. Οι διοικητικές και γεωχωρικές διασταυρώσεις πραγματοποιούνται με βάση επίσημα δεδομένα (παραγωγής, φορολογίας, Κτηματολογίου), τηρούμενα σε εθνικές βάσεις δεδομένων, οι οποίες πλέον αξιοποιούνται στο έπακρο, ώστε να εντοπίζονται περιπτώσεις πλασματικής δραστηριότητας ή παραπλάνησης του συστήματος με δημιουργία τεχνητών (ψεύτικων) συνθηκών, όπως γινόταν στο παρελθόν. Παράλληλα, οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από μεικτά κλιμάκια, με περιορισμένη διακριτική ευχέρεια και σαφώς προκαθορισμένα πρωτόκολλα ελέγχου, ενισχύοντας τη διαφάνεια και αποτρέποντας πρακτικές που στο παρελθόν δημιούργησαν ελεγκτικές αστοχίες, που είχαν ως αποτέλεσμα να επιβάλλονται πρόστιμα για τη χώρα. Πλήρης έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Από το επόμενο έτος θα πραγματοποιούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι με τα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου και του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΜΙΔΑ) της ΑΑΔΕ.