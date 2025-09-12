Εγκρίθηκαν 10,1 εκατ. ευρώ για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στους γεωργούς στα πλαίσια του Μέτρου 2.1

Τη διάθεση 10.105.755,80 ευρώ για την οικονομική ενίσχυση αγροτών που συμμετέχουν σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα ενέκρινε η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, από το ποσό αυτό, τα 105.755,80 ευρώ προέρχονται από αδιάθετο υπόλοιπο προηγούμενης έγκρισης πίστωσης (υπ’ αριθμ. 75370/19-3-2025).

Η χρηματοδότηση ανήκει στη ΣΑ Ε0821 και αφορά το έργο με κωδικό MIS 2023ΣΕ08210022, με τίτλο: «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών». Το έργο εντάσσεται στο υπο-μέτρο 2.1 του Μέτρου 2 του ΠΑΑ 2014-2022, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη των παραγωγών ώστε να αξιοποιούν συμβουλευτικές υπηρεσίες για βελτίωση της παραγωγής, της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους.

Με τη νέα πίστωση θα καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις στους δικαιούχους, ενισχύοντας τη συμμετοχή των αγροτών σε προγράμματα καθοδήγησης και τεχνικής υποστήριξης. Η απόφαση, που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, αναδεικνύει τη σημασία των συμβουλευτικών υπηρεσιών ως εργαλείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγών σε εθνικό επίπεδο.

Τι αναφέρει η απόφαση:

Εγκρίνουμε τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.105.755,80 € (δέκα εκατομμύρια εκατό πέντε χιλιάδες, επτακόσια πενήντα πέντε ευρώκαι ογδόντα λεπτά), εκ των οποίων τα 105.755,80 € προέρχονται από αδιάθετο υπόλοιπο προηγούμενης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και συγκεκριμένα από την υπ’ αριθ. 75370/19-3-2025 έγκριση διάθεσης πίστωσης.

Το αναφερόμενο ποσό είναι από την ΣΑ Ε0821 και ιδιαίτερα από το Έργο με Κωδικό/MIS 2023ΣΕ08210022 και με τίτλο «ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 2.1 “ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΗ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 – 2022», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις στους δικαιούχους του Μέτρου 2 και συγκεκριμένα του υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών».

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ