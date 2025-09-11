Κίνδυνος απένταξης δικαιούχων από τα Σχέδια Βελτίωσης – Παράταση ζητά η ΕΚΑΓΕΜ

Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδας (ΕΚΑΓΕΜ), με επιστολή της προς τον πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς, ζητώντας την άμεση παράταση του Μέτρου 4.1.5 («Σχέδια Βελτίωσης»). Όπως τονίζεται, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που αποτελεί βασικό εργαλείο εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, κινδυνεύει να μετατραπεί σε «αποτυχημένο εγχείρημα» αν δεν δοθεί λύση στα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει.

Στην επιστολή της η ΕΚΑΓΕΜ υπογραμμίζει ότι οι καθυστερήσεις και τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα οδηγούν σε αδιέξοδο τους δικαιούχους του μέτρου:

Παραγωγοί που έχουν λάβει δάνεια βρίσκονται αντιμέτωποι με οξύ οικονομικό πρόβλημα, καθώς οι πληρωμές παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Κτηνοτρόφοι περιμένουν επί 8 έως 12 μήνες για την έκδοση αδειών εγκατάστασης, λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων σε Δασαρχεία και Αρχαιολογικές υπηρεσίες.

Κατασκευαστές αδυνατούν να υλοποιήσουν έργα σταβλικών εγκαταστάσεων εξαιτίας περιορισμών που σχετίζονται με ζωονόσους, όπως η πανώλη και η ευλογιά.

Οι ΔΑΟΚ δεν μπορούν να ανταποκριθούν έγκαιρα στην παραλαβή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων.

Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με την Οργάνωση, έχει ως αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να κινδυνεύουν με απένταξη, ακόμη και αν έχουν ήδη προχωρήσει στη μερική υλοποίηση των επενδύσεων τους.

«Με δεδομένη τη δέσμευση της Πολιτείας ότι στηρίζει έμπρακτα τον παραγωγό και τον αγροτικό κόσμο, θεωρούμε απαραίτητη την ουσιαστική παράταση των προθεσμιών του Μέτρου 4.1.5., καθώς και τη διασφάλιση ότι οι δικαιούχοι δεν θα κληθούν να επιστρέψουν ενισχύσεις για έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Η ΕΚΑΓΕΜ καταλήγει ότι μόνο με την παράταση και την προσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων στις πραγματικές συνθήκες θα μπορέσει το πρόγραμμα να επιτελέσει τον αρχικό του στόχο: να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας και όχι παράγοντα αδιεξόδου για τους παραγωγούς.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΚΑΓΕΜ:

«Ανάγκη άμεσης παράτασης του Μέτρου 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης)

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Τα Σχέδια Βελτίωσης αποτελούν βασικό εργαλείο εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας, ενισχύοντας ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, ο τρόπος εφαρμογής και ιδιαίτερα το χρονοδιάγραμμα του Μέτρου 4.1.5, όπως έχει διαμορφωθεί, δημιουργεί σοβαρά εμπόδια και αβεβαιότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ειδικότερα:

Οι παραγωγοί που έχουν λάβει δάνεια βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο, καθώς εκκρεμούν αιτήματα πληρωμών.

Οι κτηνοτρόφοι καθυστερούν επί μήνες (8–12) για την έκδοση αδειών εγκατάστασης, εξαιτίας γραφειοκρατικών δυσχερειών από υπηρεσίες όπως τα Δασαρχεία και η Αρχαιολογία.

Οι κατασκευαστές αδυνατούν να υλοποιήσουν έργα σε σταβλικές εγκαταστάσεις λόγω υγειονομικών περιορισμών (πανώλη, ευλογιά).

Οι ΔΑΟΚ αδυνατούν να ανταποκριθούν έγκαιρα στην παραλαβή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων.

Οι δικαιούχοι του μέτρου κινδυνεύουν με απένταξη, παρά το γεγονός ότι έχουν προχωρήσει σε μερική υλοποίηση επενδύσεων.

Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές ότι τα υφιστάμενα χρονικά περιθώρια δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες και καθιστούν αδύνατη την ομαλή ολοκλήρωση των σχεδίων.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Κύριοι Υπουργοί,

Με δεδομένη τη δέσμευση της Πολιτείας ότι στηρίζει έμπρακτα τον παραγωγό και τον αγροτικό κόσμο, θεωρούμε απαραίτητη την άμεση λήψη μέτρων, και ιδίως:

Την ουσιαστική παράταση των προθεσμιών του Μέτρου 4.1.5. και την εξασφάλιση ότι οι δικαιούχοι δεν θα κληθούν να επιστρέψουν ενισχύσεις για επενδύσεις που έχουν ήδη εν μέρει υλοποιηθεί.

Μόνον έτσι θα αποφευχθεί ο κίνδυνος το Μέτρο 4.1.5 να μετατραπεί σε ένα αποτυχημένο επενδυτικό εγχείρημα, αντί για μοχλό ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας.

Με τιμή, Για το Διοικητικό Συμβούλιο Η Πρόεδρος Δήμητρα Εμμανουηλίδου Ο Γεν. Γραμματέας Μάκης Πρωτόπουλος».