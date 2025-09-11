Μελισσοκομία: Περιθώριο έως τις 20 Νοεμβρίου για την υποβολή δηλώσεων κατεχόμενων κυψελών

Οι ενεργοί μελισσοκόμοι μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών για το έτος 2025 από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 20 Νοεμβρίου. Η υποβολή της δήλωσης είναι ετήσια και υποχρεωτική για όλους τους ενεργούς μελισσοκόμους και γίνεται είτε με συμπλήρωση του σχετικού εντύπου στα γραφεία των τοπικών ΔΑΟΚ, είτε ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ΥΠΑΑΤ. Η δήλωση αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στα προγράμματα «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας».

Σημειώνεται ότι οι μελισσοκόμοι που υποβάλλουν τη δήλωση μεταξύ 21 Οκτωβρίου και 20 Νοεμβρίου θα περιλαμβάνονται αυτομάτως στο δείγμα για τους επιτόπιους ελέγχους.

Μη υποβολή δηλώσεων

Αν παρέλθει διάστημα ενός έτους χωρίς ο μελισσοκόμος να προβεί στην προβλεπόμενη δήλωση, αποστερείται των παρακάτω δικαιωμάτων:

Συμμετοχής σε δράσεις εθνικών ή/και ενωσιακών μέτρων στήριξης και ενίσχυσης του αγροτικού τομέα εν γένει και του τομέα της μελισσοκομίας ειδικότερα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ασφάλισης στον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και αποζημίωσης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή αντίξοων καιρικών συνθηκών. Αποζημίωσης σε περιπτώσεις επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου που αφορά τη μελισσοκομία. Συμμετοχής σε προγράμματα επικονίασης της αυτοφυούς ή καλλιεργούμενης βλάστησης ή σε διαδικασίες εκμίσθωσης των κατεχόμενων κυψελών, με σκοπό την προαγωγή της επικονίασης καλλιεργημένων εκτάσεων.

Αν παρέλθει διάστημα δύο ετών χωρίς ο μελισσοκόμος να υποβάλει τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών, αίρεται η ιδιότητα του ενεργού μελισσοκόμου έως την υποβολή δήλωσης κατεχόμενων κυψελών, ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος από τη ΔΑΟ και μόνο τότε αποκτά ξανά τα δικαιώματα του ενεργού μελισσοκόμου.

Αν παρέλθει διάστημα τριών ετών ειδοποιείται από τη ΔΑΟ να προβεί σε δήλωση κατεχόμενων κυψελών μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός, ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος και ο μελισσοκόμος αποκτά ξανά τα δικαιώματα του ενεργού μελισσοκόμου.

Η δήλωση στο Μητρώο

Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η δήλωση στο Μητρώο τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος:

Της ετήσιας παραγόμενης ποσότητας μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων. Της ποσότητας μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων που διακινεί – εμπορεύεται νόμιμα στην αγορά, με ταυτόχρονη ψηφιακή καταχώριση των σχετικών παραστατικών.

Για την ποσότητα μελιού κ.λπ. που παράγεται-διακινείται νόμιμα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους, η καταχώριση ολοκληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ για ποσότητες από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου η καταχώριση ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους