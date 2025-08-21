ΕΛΓΟ: Δημιουργία νέων ποικιλιών φυτικών ειδών στη Νάουσα

Νέες ποικιλίες κερασιάς, μηλιάς, καρυδιάς, ελιάς, αμπελιού, εσπεριδοειδών, ντομάτας, ρίγανης, ρεβιθιού, κριθαριού και σκληρού σιταριού έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Γεωργικής Έρευνας για τη δημιουργία νέων ποικιλιών, που υλοποιείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Σύμφωνα με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Νάουσα –και συγκεκριμένα στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων του Οργανισμού– για την πρόοδο του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι ερευνήτριες και οι ερευνητές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ παρουσίασαν την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου και τις νέες ποικιλίες φυτικών ειδών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος.

Στόχευση προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία φυτικών ποικιλιών με χαρακτηριστικά όπως βελτιωμένη απόδοση, υψηλή ποιότητα τελικών προϊόντων, αντοχή σε επιβλαβείς οργανισμούς και αντοχή σε αβιοτικούς παράγοντες (ξηρασία, αλατούχα εδάφη, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες κ.λπ.). Οι ποικιλίες αξιολογούνται ήδη μέσω διατοπικών πειραμάτων σε διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες σε όλη τη χώρα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς, μέσω της ανάπτυξης πολλαπλασιαστικού υλικού υψηλής αξίας. Το επόμενο διάστημα, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα προχωρήσει στην υποβολή αιτήσεων στο Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών καλλιεργούμενων Φυτών του ΥΠΑΑΤ για την εγγραφή των νέων ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών.

Παρουσίαση του νέου Έργου «ΔιαΦυΓε»

Στο πλαίσιο της συνάντησης, παρουσιάστηκε και το νέο Έργο «Διατήρηση Γενετικών Πόρων Φυτικών Ειδών που σχετίζονται με τη Γεωργία και τα Τρόφιμα» («ΔιαΦυΓε»), το οποίο επίσης χρηματοδοτείται από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του ΥΠΑΑΤ.

Το έργο αυτό στοχεύει στη διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση της γεωργικής βιοποικιλότητας της χώρας, συμβάλλοντας στη διατήρηση του πολύτιμου γενετικού υλικού, που αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη νέων ποικιλιών. Μετά την παρουσίαση, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στη μεγάλη και πλούσια συλλογή διατήρησης ποικιλιών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων που διατηρεί ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη Νάουσα.