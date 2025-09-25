Θεσσαλονίκη: Μεγάλη συμμετοχή στο 2ο Φεστιβάλ Ρυζιού

Με εξαιρετική συμμετοχή και θερμή ανταπόκριση του κοινού ολοκληρώθηκε το 2ο Φεστιβάλ Ρυζιού, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ορυζομύλων Ελλάδος (ΣΟΕ) με την σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του δήμου Θεσσαλονίκης στο Άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Πρόεδρος του ΣΟΕ, κα Γεωργία Κωστηνάκη, στην εναρκτήρια ομιλία της αναφέρθηκε στη δυναμική του κλάδου, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα κατέχει στρατηγική θέση στην ευρωπαϊκή παραγωγή ρυζιού. Μετά την Ιταλία και την Ισπανία, η χώρα μας παραμένει σταθερά μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών, προσφέροντας ένα προϊόν που αποτελεί ουσιαστικό και διαρκές εξαγωγικό πλεονέκτημα για την ελληνική οικονομία. Παράλληλα, τόνισε και τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας, με τη συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης και τη σημαντική μείωση των εξαγωγών λόγω της ραγδαίας αύξησης των εισαγωγών ρυζιού από τρίτες χώρες στην ευρωπαϊκή ένωση .

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννης Ανδριανός. Σημαντικές τοποθετήσεις έκαναν επίσης ο Υφυπουργός Υγείας κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, που υπογράμμισε τη σημασία κατανάλωσης ελληνικού ρυζιού, και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σταύρος Καλαφάτης, που αναφέρθηκε στη συμβολή της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής στην ανάπτυξη της χώρας. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης κ. Θόδωρος Καράογλου.

Ο κ. Χρήστος Τσιχήτας, Πρόεδρος της ΕΑΣΘ και αναθέτουσα αρχή του ευρωπαϊκού προγράμματος EU RICE, τόνισε τη συστηματική προσπάθεια που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια για την ανάδειξη του ελληνικού ρυζιού.

Ο κ. Ιωάννης Αρναουτέλης, Πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ρυζιού, τόνισε ότι η ποιότητα του ελληνικού ρυζιού αποτελεί το ισχυρότερο διαβατήριο για τις διεθνείς αγορές, επισημαίνοντας πως η εξωστρέφεια είναι το κλειδί για το μέλλον του κλάδου.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή αποτέλεσε η βράβευση του 90χρονου Φιλοκτήμονα Τσιότσκα, ο οποίος ίδρυσε έναν από τους ορυζομύλους της χώρας , από την Πρόεδρο του ΣΟΕ κα Γεωργία Κωστηνάκη. Ο κ. Τσιότσκας τιμήθηκε με τιμητική πλακέτα και έναν ξεχωριστό πίνακα ζωγραφικής με θέμα το ρύζι, ως αναγνώριση της πολυετούς συμβολής του στον κλάδο.

Από πλευράς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο κ. Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.

Θεσσαλονίκης, ο κ. Γιώργος Κεφαλάς, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, καθώς και ο κ. Θάνος Μπέγκας, Σύμβουλος Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τον Δήμο Δέλτα εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας κ. Φώτης Κουτσιούκης, ενώ τον Δήμο Θεσσαλονίκης ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Βασίλης Γάκης .

Το 2ο Φεστιβάλ Ρυζιού σφράγισε με επιτυχία τον στόχο του: να αναδείξει το ελληνικό ρύζι ως προϊόν με παράδοση, ποιότητα και μέλλον, μέσα από γαστρονομικές δημιουργίες βραβευμένων εστιατορίων, ψυχαγωγικά δρώμενα για μικρούς και μεγάλους, αλλά και δράσεις γνώσης και διατροφικής εκπαίδευσης.

Ο Σύνδεσμος Ορυζομύλων Ελλάδος εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι στήριξαν και συμμετείχαν στο Φεστιβάλ, τους θεσμικούς φορείς, τους χορηγούς , τους ορυζοπαραγωγούς, τους επαγγελματίες της γαστρονομίας και βεβαίως το κοινό που αγκάλιασε τη διοργάνωση.