Μπάρμπεκιου στο Αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Την πρώτη φιλανθρωπική εκδήλωση της χρονιάς, το «BBQ στο Αγρόκτημα», διοργανώνει την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 13:00 η Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Θα πραγματοποιηθεί στο δασάκι της Σχολής και όπως όλες οι εκδηλώσεις, έτσι και αυτή θα στηρίξει τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μαθητών και σπουδαστών.

Όσοι παραστούν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακό μπάρμπεκιου στο καταπράσινο περιβάλλον της Σχολής, να διασκεδάσουν με country και παραδοσιακούς χορούς και να επισκεφτούν το πρατήριο προϊόντων, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Επίσης, τα στελέχη της Σχολής έχουν προετοιμάσει εκπαιδευτικά και κινητικά παιχνίδια για τα παιδιά.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών σκοπών της Σχολής και του Perrotis College, καθώς και του Προγράμματος Υποτροφιών για τους μαθητές και τους σπουδαστές, οι οποίοι με τη σειρά τους θα συνεισφέρουν μελλοντικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Να σημειωθεί ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί χωρίς προκαθορισμένες θέσεις, ενώ σε περίπτωση κακοκαιρίας θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.

Για κρατήσεις 2310492832 ή στο e-mail [email protected]