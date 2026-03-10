Εκδήλωση για τα αγροβολταϊκά το Σάββατο 14/3 στην Agrotica

Ο τεχνοβλαστός ΟΕΤ (Organic Energy Technologies) διοργανώνει το Σάββατο, 14 Μαρτίου, στο πλαίσιο της Agrotica, εκδήλωση στο περ. 2 stand 35 στις 11.30 το πρωί με θέμα: «Αγροβολταϊκά της ΟΕΤ Επιπρόσθετο Κέρδος στη Σύγχρονη Γεωργία».

Παράλληλα θα παρουσιαστούν οι δράσεις του Κέντρου Αριστείας COPE-Nano για τα αγροβολταϊκά καθώς και το Διεθνές Συνέδριο Agri-Nano, που διοργανώνεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Διεθνούς Πολυσυνεδρίου NANOTEXNOLOGY τον Ιούλιο στη Θεσσαλονίκη.

Πρόγραμμα

11:30-11:40: Στέργιος Λογοθετίδης (ΟΕΤ, COPE-Nano) Αγροβολταϊκά ΟΕΤ: Άμεση λύση στον αγροτικό τομέα – Προκλήσεις και Σύγχρονες Ανάγκες: Κλιματική Αλλαγή, Βιωσιμότητα και Ασφάλεια Τροφίμων

11:40-11:45: Σοφία Μιχαηλίδου (ΟΕΤ) OPVs: Σύγχρονη Γεωργία με Κέρδος – Μεγαλύτερες Αποδόσεις, Εξοικονόμηση Πόρων & Παραγωγή Ενέργειας

11:45-11:50: Ευάγγελος Μεκερίδης (ΟΕΤ) Από την Έρευνα στη Βιομηχανική Παραγωγή & στα Αγροβολταϊκά – Παρουσίαση της Πρώτης Παγκοσμίως Αυτοματοποιημένης Γραμμής Μαζικής Παραγωγής ΟΦΒ

11:50-11:55: Αργύρης Λασκαράκης (COPE-Nano) Agro-Nano: ‘Ενα Κέντρο Αριστείας για τη Νανοτεχνολογία στη Γεωργία – Καινοτόμες εφαρμογές της νανοτεχνολογίας για τη γεωργία του αύριο: Αγροβολταϊκά, OLEDs και βιοαισθητήρες

11:55 -12:15 Ανοιχτή Συζήτηση & Networking