Εκδήλωση του ΓΠΑ για καινοτόμο εργαλείο πρόγνωσης κινδύνου ζημιών από παγετό

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσκαλεί τους παραγωγούς, τους γεωπόνους, τους φορείς και τις αρχές της Αργολίδας σε ενημερωτική εκδήλωση και συνάντηση εργασίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κουτσοποδίου “ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΓΗ” την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, στις 6:00 μ.μ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί ένα καινοτόμο εργαλείο πρόγνωσης του κινδύνου ζημιών από παγετό στα εσπεριδοειδή σε επίπεδο αγρού, καθώς και εναλλακτικές λύσεις για την πρόληψη των ζημιών. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν τις ανάγκες τους σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του παγετού στα εσπεριδοειδή και να συζητήσουν με τους επιστήμονες και συντελεστές του έργου που ανέπτυξαν το εργαλείο.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-FROSTDEFEND (LIFE20 CCA/GR/001747), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Καθηγητή κ. Δημήτρη Γεωργακόπουλο (email: [email protected]).