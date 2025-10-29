Έλεγχοι monitoring «στο γόνατο»           

Αναστάτωση και αγωνία έχει προκαλέσει στους κύκλους των παραγωγών της Θράκης η ενημέρωση ότι μεγάλο μέρος αυτών που υποβάλουν δηλώσεις στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων παρουσιάζουν προβλήματα με τα αγροτεμάχιά τους, όπως ο δορυφόρος, το γνωστό monitoring, κατέγραψε. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της ΥΧ, το ποσοστό αυτών των παραγωγών πλησιάζει το 80%. Συνέπεια των «εντοπισμένων λαθών» είναι να κινδυνεύει η συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών να χάσουν επιδοτήσεις που δικαιούνται, καθώς ο έλεγχος του monitoring επιτρέπει στον ΟΠΕΚΕΠΕ να αμφισβητεί την καλλιέργεια ή την επιλεξιμότητα του ελεγχόμενου τεμαχίου που έχει δηλωθεί από τον παραγωγό στην αίτησή του.

Χαρακτηριστικό της προχειρότητας των ελέγχων μέσω δορυφόρου, είναι ότι η ενημέρωση που έλαβαν τα ΚΥΔ δίνουν εικόνα των δηλώσεων καλλιέργειας που είχε διαμορφωθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2025 παρόλο που η επεξεργασία των δηλώσεων διήρκησε έως και τις 10 Οκτωβρίου!

Η δυσχερής οικονομική κατάσταση των Θρακιωτών -και όχι μόνο- παραγωγών, λόγω των χαμηλών τιμών των προϊόντων και των αυξημένων καλλιεργητικών εξόδων, ταυτόχρονα η ανασφάλεια και ο θυμός από τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την έρευνα που γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλούν την αγανάκτησή τους και η πληροφορία ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί τις επόμενες μέρες στην Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη αντιμετωπίζεται μόνο σαν μια ακόμη ευκαιρία να του μεταφέρουν, με τον όποιο τρόπο, τη δραματική κατάσταση που βιώνουν.

Βίντεο από τη σημερινή συγκέντρωση αγροτών στην Κομοτηνή όπου ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομοτηνής, Νίκος Μποτρότσος αναγγέλλει ότι θα επισκεφθούν την Παρασκευή τους τοπικούς φορείς