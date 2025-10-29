Ρόζα Γαργαλάκου στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Neuropublic λειτουργεί αποκλειστικά στο πλαίσιο των συμβάσεων

Σε μία εκτενή κατάθεση ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, η διευθύνουσα σύμβουλος της Neuropublic Α.Ε., Ρόζα Γαργαλάκου, μίλησε για τον ρόλο και τις δραστηριότητες της εταιρείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως «ποτέ δεν είχαμε τα κλειδιά του Οργανισμού» και πως «η εταιρεία λειτουργούσε αποκλειστικά στο πλαίσιο των συμβάσεων που είχαν υπογραφεί».

Η κ. Γαργαλάκου ξεκαθάρισε ότι η Neuropublic δεν είχε οποιαδήποτε αρμοδιότητα ελέγχου της νομιμότητας των τίτλων ιδιοκτησίας των αγροτών. «Η εταιρεία μας είναι εταιρεία πληροφορικής. Δεν έχει ευθύνη να εξετάσει τίτλους ή μισθωτήρια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορώ να αξιολογήσω την τεχνική ικανότητα των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το αν οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μπορούσαν να συντηρούν μόνοι τους το πληροφοριακό σύστημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ), η κ. Γαργαλάκου απάντησε:

«Δεν μπορώ να αξιολογήσω την τεχνική τους ικανότητα. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι τα συστήματα αυτά είναι εξαιρετικά σύνθετα και απαιτούν συνεχή τεχνική υποστήριξη».

Όπως είπε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υποστελεχωμένος, και τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα «έχουν ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού» και τεχνικού συμβούλου για να λειτουργούν ομαλά.

«Δεν είχαμε ποτέ τα “κλειδιά” του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Απαντώντας στις αιτιάσεις ότι η Neuropublic «κρατούσε τα κλειδιά» του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Γαργαλάκου απάντησε κατηγορηματικά:

«Αυτό που αφήνουν να εννοηθεί είναι ότι είχαμε άλλον ρόλο πέραν του τεχνικού συμβούλου, κάτι που δεν ισχύει. Ποτέ δεν είχαμε τα κλειδιά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν αλλού».

Η ίδια διευκρίνισε ότι ο Οργανισμός είχε πάντα πλήρη πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα και στα συστήματα, ενώ «όλες οι ενέργειες είναι ιχνηλατήσιμες», δηλαδή μπορούν να ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές. «Το μεμπτό είναι στα αρχεία Excel και Access — εκεί όπου οι εντολές δεν αφήνουν ψηφιακό αποτύπωμα», σημείωσε.

«Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή της εταιρείας με τις πληρωμές»

Σε ερώτηση για τις καθυστερήσεις των πληρωμών προς τους αγρότες, η κ. Γαργαλάκου ξεκαθάρισε ότι η Neuropublic δεν είχε ποτέ αναλάβει εργασία πληρωμής ή υποστήριξης πληρωμής.

«Η συμβατική μας υποχρέωση ήταν να παραδώσουμε τα συστήματα εμπρόθεσμα, και το κάναμε. Οι καθυστερήσεις δεν σχετίζονται με τα δικά μας παραδοτέα», είπε, προσθέτοντας πως όλα τα έργα που αφορούσαν την περίοδο 2023-2027 «εξελίσσονται ομαλά».

«Πρέπει να αναζητηθεί το πρόβλημα στη χειραγώγηση των δεδομένων»

Αναφερόμενη στις πρόσφατες συλλήψεις στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, η διευθύνουσα σύμβουλος της Neuropublic υπογράμμισε ότι «το σκάνδαλο δεν είναι συστημικό», αλλά αφορά τη «χειραγώγηση των δεδομένων που εισάγονταν στο σύστημα, όπως πλαστά μισθωτήρια ή ψευδή Ε9».

«Ένα πληροφοριακό σύστημα δεν μπορεί να ελέγξει τη νομιμότητα ενός μισθωτηρίου», εξήγησε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ευθύνη βαραίνει όσους εισάγουν τα δεδομένα και όχι όσους διαχειρίζονται την πλατφόρμα.

«Οι τηλεπισκοπήσεις γίνονται στο 100% των αγροτεμαχίων»

Η κ. Γαργαλάκου επισήμανε ότι «οι έλεγχοι τηλεπισκόπησης γίνονται στο 100% των αγροτεμαχίων», γεγονός που δείχνει, όπως είπε, «τη διαφάνεια και το εύρος των αυτοματοποιημένων ελέγχων».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 2022 οι κωδικοί ελέγχου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς ήταν μηδέν, παρότι η εταιρεία είχε αναπτύξει περισσότερους από 400 διαφορετικούς ελέγχους στο πληροφοριακό σύστημα.

«Η Neuropublic και η Gaia Επιχειρείν είναι διαφορετικές εταιρείες»

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη σχέση της Neuropublic με τη Gaia Επιχειρείν, η κ. Γαργαλάκου διευκρίνισε:

«Οι δύο εταιρείες είναι απολύτως διακριτές. Δεν υπάρχουν “συγκοινωνούντα δοχεία”».

Όπως είπε, η ίδια είναι μέλος του ΔΣ της Gaia από τις 9 Μαΐου 2022, και η Gaia «έχει ρόλο συντονισμού των ΚΥΔ (Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων), αλλά καμία σχέση με την πιστοποίησή τους».

«Η πραγματικότητα διαψεύδει τον κ. Βάρρα»

Αναφερόμενη σε δηλώσεις του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Βάρρα, η κ. Γαργαλάκου υποστήριξε ότι «η πραγματικότητα τον διαψεύδει».

«Οι συλλήψεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ποιοι είχαν πρόσβαση και εικόνα του συστήματος. Εμείς βλέπουμε data, όχι πρόβατα ή βόδια», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι τα στοιχεία για τον αριθμό των ζώων «έρχονται από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων» και όχι από τη Neuropublic.

Κλείνοντας την κατάθεσή της, η Ρόζα Γαργαλάκου δήλωσε ότι «είναι πολύ άδικο να καλούμαστε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες» και υποστήριξε πως «η πραγματική λύση για τον αγροτικό τομέα είναι μια στρατηγική μακριά από κομματικά και επιχειρηματικά συμφέροντα».