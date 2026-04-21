Βιωσιμότητα και αειφορία στην παραγωγή και μεταποίηση της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου στην Αταλάντη

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε Εσπερίδα με τίτλο «Βιωσιμότητα και Αειφορία στην Παραγωγή και Μεταποίηση της Επιτραπέζιας Ελιάς και του Ελαιολάδου», αναδεικνύοντας τις σύγχρονες προκλήσεις αλλά και τις σημαντικές ευκαιρίες για τον μετασχηματισμό του ελαιοκομικού τομέα σε ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό και εξωστρεφές παραγωγικό μοντέλο. Η εσπερίδα διοργανώθηκε με τη συμμετοχή του Δήμου Λοκρών, το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, τη Λέσχη Ελιάς και Ελαιολάδου ΦΙΛΑΙΟΣ και πραγματοποιήθηκε στο Κωνσταντίνειο Πνευματικό Κέντρο στην Αταλάντη στις 15 Απριλίου.

Στον χαιρετισμό του ο Θανάσης Ζεκεντές, δήμαρχος Λοκρών, αναφέρθηκε στη σημασία της παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου για τους αγρότες της περιοχής, αλλά και γενικότερα για την τοπική οικονομία, η οποία σε σημαντικό βαθμό στηρίζεται από την καλλιέργεια των ελαιόδεντρων. «Η τυποποίηση και πιστοποίηση του προϊόντος μέσω της συνεργασίας σε συλλογικά σχήματα είναι αναγκαία για την επιβίωση των αγροτών στην περιοχή», είπε, ενώ αναφέρθηκε και στην ύπαρξη του σήματος ΠΟΠ Κονσερβολιά Αταλάντης.

Την έναρξη των εισηγήσεων πραγματοποίησε ο Θανάσης Κυρίτσης, αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Μεταποίηση Πρωτογενούς Παραγωγής και η Αναγκαιότητα του Μετασχηματισμού – Η περίπτωση της ελαιοκαλλιέργειας στην Π.Ε. Φθιώτιδας». Στην τοποθέτησή του υπογράμμισε ότι η μεταποίηση αποτελεί τον βασικό μοχλό αύξησης της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων, επισημαίνοντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού των παραγωγικών υποδομών, ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας και αξιοποίησης των δυνατοτήτων της περιοχής.

Ακολούθησε η ομιλία του Γιώργου Οικονόμου, προέδρου της ΦΙΛΑΙΟΣ, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία των συλλογικών σχημάτων στον ελαιοκομικό τομέα, τονίζοντας ότι η συνεργασία μεταξύ παραγωγών, μεταποιητών και φορέων αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος και τη δημιουργία ισχυρών, εξαγώγιμων brands.

Στο πλαίσιο της εσπερίδας πραγματοποιήθηκε και η παρουσίαση του βιβλίου του Καθηγητή Γεώργιου Ζακυνθινού, με τίτλο «Εφαρμογή Συστημάτων ESG στην Ελαιοκομική Πρακτική και Επιχειρηματικότητα», το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό και επιχειρησιακό εργαλείο για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στον αγροδιατροφικό τομέα. Το έργο συνδέει τη γεωργική παραγωγή με τα διεθνή πρότυπα ESG (εταιρικής κοινωνικής ευθύνης), ενσωματώνοντας συστήματα ποιότητας (HACCP, ISO), δείκτες απόδοσης (KPIs) και σύγχρονες προσεγγίσεις ιχνηλασιμότητας και τεκμηρίωσης της ποιότητας.

Οι εργασίες της εσπερίδας ολοκληρώθηκαν με την κεντρική ομιλία του κ. Γεώργιου. Ζακυνθινού, η οποία επικεντρώθηκε στην εφαρμογή των αρχών ESG στην επιτραπέζια ελιά. Στην παρουσίασή του ανέδειξε τη μετάβαση από το παραδοσιακό παραγωγικό μοντέλο σε ένα σύστημα που βασίζεται στη μετρήσιμη βιωσιμότητα, τη διαφάνεια και την επιστημονική τεκμηρίωση, επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς αγορές πλέον δεν ανταμείβουν τον όγκο αλλά την αποδείξιμη ποιότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην έννοια της κυκλικής οικονομίας και στην αξιοποίηση των υποπροϊόντων της ελιάς, καθώς και στη σημασία της ανάπτυξης ESG δεικτών για τη διοίκηση και την πιστοποίηση της βιωσιμότητας. Παράλληλα, τονίστηκε ότι η υιοθέτηση των αρχών ESG δεν αποτελεί απλώς κανονιστική υποχρέωση, αλλά ένα ολοκληρωμένο σύστημα στρατηγικής διοίκησης, που συνδέει την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την κοινωνική συνεισφορά και τη διακυβέρνηση με τη μακροχρόνια οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των αγορών και τη δυνατότητα πρόσβασης σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.

Η εσπερίδα κατέδειξε ότι η ελληνική ελαιοκομία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, όπου η ενσωμάτωση της καινοτομίας, η ενίσχυση της συνεργασίας και η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για ένα νέο, βιώσιμο και διεθνώς ανταγωνιστικό παραγωγικό πρότυπο.