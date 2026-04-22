Έρχεται το 12ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς στην Καλαμάτα στις 25 και 26 Απριλίου

Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς στην Καλαμάτα έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα ετήσια φόρουμ για την ελαιοκομία στην Ελλάδα, αποτελώντας σημείο αναφοράς για επιστήμονες, παραγωγούς και επαγγελματίες του κλάδου.

Η 12η διοργάνωση του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Απριλίου 2026, στο συνεδριακό κέντρο του Pharae Palace Hotel.

Κεντρικό θέμα του φετινού Φεστιβάλ είναι:

«Ελαιώνας και Μακροζωία – Το Μεσογειακό Μυστικό της Ζωής».

Στο πλαίσιο των εργασιών του Φεστιβάλ θα αναδειχθούν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τόσο την παραγωγή όσο και την υγεία, όπως:

η Μεσογειακή διατροφή ως πρότυπο υγείας,

τα καρδιαγγειακά νοσήματα και η παχυσαρκία σε συνάρτηση με τον ρόλο του ελαιολάδου,

το κόστος καλλιέργειας και οι διακυμάνσεις των τιμών,

η σημασία του νερού στον μεσογειακό ελαιώνα,

η σωστή αποθήκευση του ελαιολάδου,

καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας στον χώρο των συνεταιρισμών.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν σημαντικές επιστημονικές εισηγήσεις που εστιάζουν:

στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου,

στην τεκμηριωμένη θετική επίδρασή του στην ανθρώπινη υγεία,

στην καλλιέργεια της ελιάς και την υγεία του εδάφους,

καθώς και στη συμβολή του στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Σταθεροί συνδιοργανωτές του Φεστιβάλ είναι ο Δήμος Καλαμάτας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Πύλου – Νέστορος, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Τμήμα Γεωπονίας), του Πανεπιστημίου Πατρών, του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και του NY College, ενώ συμμετέχουν επίσης οι «Δρόμοι της Ελιάς» και το Δίκτυο Ελαιοπαραγωγών Πόλεων της Μεσογείου (RECOMED).

Ακολουθεί το Πρόγραμμα του Φεστιβάλ