Έρχεται το 12ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς στην Καλαμάτα στις 25 και 26 Απριλίου

22/04/2026
Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς στην Καλαμάτα έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα ετήσια φόρουμ για την ελαιοκομία στην Ελλάδα, αποτελώντας σημείο αναφοράς για επιστήμονες, παραγωγούς και επαγγελματίες του κλάδου.

Η 12η διοργάνωση του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Απριλίου 2026, στο συνεδριακό κέντρο του Pharae Palace Hotel.

Κεντρικό θέμα του φετινού Φεστιβάλ είναι:
«Ελαιώνας και Μακροζωία – Το Μεσογειακό Μυστικό της Ζωής».

Στο πλαίσιο των εργασιών του Φεστιβάλ θα αναδειχθούν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τόσο την παραγωγή όσο και την υγεία, όπως:

  • η Μεσογειακή διατροφή ως πρότυπο υγείας,
  • τα καρδιαγγειακά νοσήματα και η παχυσαρκία σε συνάρτηση με τον ρόλο του ελαιολάδου,
  • το κόστος καλλιέργειας και οι διακυμάνσεις των τιμών,
  • η σημασία του νερού στον μεσογειακό ελαιώνα,
  • η σωστή αποθήκευση του ελαιολάδου,
  • καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας στον χώρο των συνεταιρισμών.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν σημαντικές επιστημονικές εισηγήσεις που εστιάζουν:

  • στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου,
  • στην τεκμηριωμένη θετική επίδρασή του στην ανθρώπινη υγεία,
  • στην καλλιέργεια της ελιάς και την υγεία του εδάφους,
  • καθώς και στη συμβολή του στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Σταθεροί συνδιοργανωτές του Φεστιβάλ είναι ο Δήμος Καλαμάτας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Πύλου – Νέστορος, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Τμήμα Γεωπονίας), του Πανεπιστημίου Πατρών, του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και του NY College, ενώ συμμετέχουν επίσης οι «Δρόμοι της Ελιάς» και το Δίκτυο Ελαιοπαραγωγών Πόλεων της Μεσογείου (RECOMED).

