Έρχεται το 12ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς στην Καλαμάτα στις 25 και 26 Απριλίου
Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς στην Καλαμάτα έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα ετήσια φόρουμ για την ελαιοκομία στην Ελλάδα, αποτελώντας σημείο αναφοράς για επιστήμονες, παραγωγούς και επαγγελματίες του κλάδου.
Η 12η διοργάνωση του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Απριλίου 2026, στο συνεδριακό κέντρο του Pharae Palace Hotel.
Κεντρικό θέμα του φετινού Φεστιβάλ είναι:
«Ελαιώνας και Μακροζωία – Το Μεσογειακό Μυστικό της Ζωής».
Στο πλαίσιο των εργασιών του Φεστιβάλ θα αναδειχθούν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τόσο την παραγωγή όσο και την υγεία, όπως:
- η Μεσογειακή διατροφή ως πρότυπο υγείας,
- τα καρδιαγγειακά νοσήματα και η παχυσαρκία σε συνάρτηση με τον ρόλο του ελαιολάδου,
- το κόστος καλλιέργειας και οι διακυμάνσεις των τιμών,
- η σημασία του νερού στον μεσογειακό ελαιώνα,
- η σωστή αποθήκευση του ελαιολάδου,
- καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας στον χώρο των συνεταιρισμών.
Παράλληλα, θα παρουσιαστούν σημαντικές επιστημονικές εισηγήσεις που εστιάζουν:
- στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου,
- στην τεκμηριωμένη θετική επίδρασή του στην ανθρώπινη υγεία,
- στην καλλιέργεια της ελιάς και την υγεία του εδάφους,
- καθώς και στη συμβολή του στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
Σταθεροί συνδιοργανωτές του Φεστιβάλ είναι ο Δήμος Καλαμάτας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Πύλου – Νέστορος, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Τμήμα Γεωπονίας), του Πανεπιστημίου Πατρών, του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και του NY College, ενώ συμμετέχουν επίσης οι «Δρόμοι της Ελιάς» και το Δίκτυο Ελαιοπαραγωγών Πόλεων της Μεσογείου (RECOMED).
Ακολουθεί το Πρόγραμμα του Φεστιβάλ