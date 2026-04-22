Εκπέμπουν SOS οι πατατοπαραγωγοί του Κάτω Νευροκοπίου

Στήριξη των πατατοπαραγωγών του Κάτω Νευροκοπίου ζητά η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία σκιαγραφώντας το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται. Μέσω ερώτησης που κατέθεσε για την Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, η παράταξη της αντιπολίτευσης εξηγεί πως η ακριτική περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου δεν βρίσκεται απλώς σε κρίση, βρίσκεται σε κατάσταση γενικευμένης αποσύνθεσης και εγκατάλειψης.

Μάλιστα κατηγορεί την Περιφερειακή Αρχή πως λειτουργεί ως απλός παρατηρητής ενός προδιαγεγραμμένου αφανισμού. Περιγράφοντας την πραγματικότητα που βιώνουν σήμερα οι πατατοπαραγωγοί της περιοχής η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία κάνει λόγο για εφιαλτική κατάσταση.

Όπως μεταφέρει, μετά από μια χρονιά με δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής (ενέργεια, λιπάσματα) και προκλητικά χαμηλές τιμές (πτώση από τα 55 στα 25 λεπτά), οι παραγωγοί βρίσκονται σε απόλυτο αδιέξοδο. Χιλιάδες τόνοι πατάτας σαπίζουν στις αποθήκες και οι αγρότες αναγκάζονται να πετάνε τη σοδειά τους, ενώ εταιρείες εμφανίζονται και τις παίρνουν δωρεάν για να τις χρησιμοποιήσουν ως βιοκαύσιμα και λίπασμα.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία, οι μισοί παραγωγοί δεν έχουν καταφέρει ακόμα να προμηθευτούν τα απαραίτητα εφόδια για τη νέα χρονιά, καθώς τα καταστήματα γεωργικών εφοδίων, λόγω της γενικευμένης χρεοκοπίας, δεν παρέχουν πλέον πιστώσεις.

Χυτρίδιο και φράγμα Kαρβουνορέματος

Παράλληλα η παράταξη της αντιπολίτευσης θίγει και την καθυστέρηση στο ερευνητικό πρόγραμμα για το Χυτρίδιο σύμφωνα με την οποία παρότι η σύμβαση υπεγράφη στις 18/02/2026 και η προμήθεια του πιστοποιημένου πατατόσπορου έπρεπε να έχει γίνει από το τέλος του 2025, η Περιφέρεια, αντί να λειτουργήσει ως επιταχυντής, άφησε τον χρόνο να χαθεί, θέτοντας σε κίνδυνο τη φετινή σοδειά και τη διατροφική ασφάλεια της χώρας. Επίσης δεν απουσιάζει η κριτική για ελλείψεις σε έργα υποδομής για τη λειψυδρία και τις πλημμύρες «επειδή η δική σας διοίκηση έστειλε στις καλένδες το φράγμα στο Καρβουνόρεμα.

Διαγράψατε το κονδύλι των 600.000€ για τις μελέτες το 2024, και παρά τις δεσμεύσεις σας ότι θα επανενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2025, το έργο είναι απόν από τον Προϋπολογισμό του 2026, την ώρα που διαθέτετε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για δράσεις αμφίβολης αναπτυξιακής σημασίας» όπως καταγγέλλει η παράταξη για να καταθέσει προς την περιφερειακή αρχή τα εξής ερωτήματα:

Πώς σκοπεύει η Περιφέρεια να καλύψει το κόστος απόρριψης των αδιάθετων προϊόντων, ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι εξαθλιωμένοι αγρότες;

Γιατί εγγράφετε στον Προϋπολογισμό 2026 μόνο 20.000€ για την Πατάτα Π.Γ.Ε., όταν οι ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος κατά του Χυτριδίου ανέρχονται σε 103.800€ μόνο για το πρώτο έτος;

Γιατί δεν υιοθετήσατε την κριτική του ΓΕΩΤΕΕ και των βουλευτών της περιοχής ώστε να ασκήσετε πίεση για έγκαιρη παραγγελία πατατόσπορου, αφήνοντας την περιοχή να βιώσει έναν «σύγχρονο λιμό»;

Γιατί αθετήσατε τη δέσμευση για επανένταξη των μελετών του φράγματος Καρβουνόρεμα στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2026, καταδικάζοντας το Νευροκόπι σε μία λειψυδρία όπως αυτή του 2024;

Προτάσεις της «Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας»

Η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία δεν μένει όμως μόνο στην ερώτηση αλλά καταθέτει και τις δικές της προτάσεις.

Συγκεκριμένα προτείνει:

Χρηματοδότηση μέσω του ΠΕ.Σ.Δ.Α. της μεταφοράς των αδιάθετων ποσοτήτων πατάτας προς μονάδες κομποστοποίησης ή βιοαερίου, απαλλάσσοντας τους αγρότες από το κόστος απόρριψης.

Μεταφορά κονδυλίων από μελέτες «βιτρίνας» προς την ενίσχυση της Φυτοπροστασίας για την αγορά εφοδίων και πατατόσπορου.

Άμεση σύνταξη μελέτης από τη ΔΑΟΚ που να τεκμηριώνει την απώλεια εισοδήματος και το κόστος άρδευσης, για την άμεση διεκδίκηση ενισχύσεων de minimis.

Επαναφορά των 600.000€ για την ανανέωση της ΜΠΕ του φράγματος στο Καρβουνόρεμα εντός του επόμενου μήνα.

Ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών της Περιφέρειας στις πύλες εισόδου και τις αγορές, για να σταματήσει το αίσχος της βάπτισης των εισαγόμενων πατατών ως «Νευροκοπίου».

«Η Περιφέρεια οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η Πατάτα Νευροκοπίου σβήνει, οι νέοι φεύγουν και η ευθύνη σας είναι πλέον ιστορική» τονίζει κλείνοντας η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία.

