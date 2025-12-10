Νέο πρόγραμμα ύψους 26 εκατ. ευρώ για μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Την έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση 2.2.3 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Προγράμματος Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027, ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με το υπουργείο: «ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 26.000.000 ευρώ, με δυνατότητα ένταξης πράξεων έως το 110% του ύψους της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Η κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά τύπο παρέμβασης προβλέπει:

⁠ ⁠19.000.000 ευρώ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας του κλάδου.

⁠ ⁠7.000.000 ευρώ για δράσεις που μειώνουν το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ή συμβάλλουν σε θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Στόχος της Δράσης

Μέσω της Δράσης 2.2.3, ενισχύονται επενδύσεις για:

⁠ ⁠ίδρυση νέων και επέκταση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης, εμπορίας και μεταφοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

⁠ ⁠ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας,

⁠ ⁠βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας, αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και ορθολογική διαχείριση αποβλήτων,

⁠ ⁠μείωση λειτουργικού κόστους και ενίσχυση της παραγωγικότητας,

⁠ ⁠μετάβαση σε κυκλική οικονομία και αξιοποίηση υποπροϊόντων,

⁠ ⁠παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από υπό σύσταση εταιρείες, καθώς και από επιχειρήσεις μεγέθους μεγαλύτερου της κατηγορίας ΜΜΕ.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 (ώρα 13:00) έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 (ώρα 15:00).

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΛΥΘ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε:

«Με τη νέα πρόσκληση 26 εκατ. ευρώ για τη μεταποίηση αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στηρίζουμε επενδύσεις που αυξάνουν την προστιθέμενη αξία, μειώνουν το κόστος, βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο που αξιοποιεί την καινοτομία, την πράσινη μετάβαση και την κυκλική οικονομία, δημιουργώντας μεγαλύτερη αξία στην Ελλάδα και στηρίζοντας την απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές».

Η διαχείριση της δράσης πραγματοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος ΠΑΛΥΘ 2021-2027».

