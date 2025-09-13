Ιταλία: Πώς η απαγόρευση ηλιακών πάρκων στρέφει τους επενδυτές στην παραγωγή ελαιολάδου

Παρά την πρόσφατη απαγόρευση των μεγάλων ηλιακών εγκαταστάσεων σε γεωργική γη στην Ιταλία, ο τομέας των φωτοβολταϊκών συνεχίζει να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς. Μάλιστα, σύμφωνα με το Olive Oil Times, αντί να περιμένουν το αποτέλεσμα της δικαστικής αναθεώρησης ή να εγκαταλείψουν τα έργα τους, αρκετοί επενδυτές στρέφονται στα αγροφωτοβολταϊκά (agriPV), όπου τα ηλιακά πάνελ τοποθετούνται σε ύψος τουλάχιστον 2,1 μέτρων και ενσωματώνονται σε υπάρχουσες γεωργικές δραστηριότητες.

Η CCE Italia, εταιρεία με έδρα την Κεντρική Ιταλία, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αντί να εγκαταλείψει τα σχέδιά της για ηλιακά πάνελ, η εταιρεία αποφάσισε να παράγει ελαιόλαδο στο ίδιο οικόπεδο. Όπως λέει ο γενικός διευθυντής της, Σάντρο Εσπόζιτο, «οι εταιρείες σαν τη δική μας πρέπει να εξελίσσονται από τα απλά φωτοβολταϊκά σε αγροφωτοβολταϊκά. Είναι ένας νέος οικονομικός τομέας, που συνδυάζει την αγροτική παραγωγή με την εταιρική δραστηριότητα».

Το παράδειγμα της Περιφέρειας Lazio

Στο χωριό Canino, στην Περιφέρεια Lazio, η CCE Italia ανακάλυψε 1.130 ελαιόδεντρα σε οικόπεδο που είχε αγοράσει για την εγκατάσταση ηλιακών πάνελ. Με την ψήφιση του Νομοθετικού Διατάγματος για τη Γεωργία τον Μάιο του 2024, η εταιρεία είδε την ευκαιρία να συνδυάσει την ανανεώσιμη ενέργεια με την αγροτική παραγωγή, δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η εταιρεία, σύμφωνα με το Olive Oil Times, επένδυσε 200.000 ευρώ για να μεταφυτεύσει 290 δέντρα ηλικίας 50-70 ετών, να φυτέψει 57 νέα δέντρα και να εγκαταστήσει ένα ηλιακό σύστημα άρδευσης. Στο τέλος του 2024, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συγκομιδή: 700 μπουκάλια βιολογικού ελαιολάδου παράγονται στο ίδιο οικόπεδο όπου λειτουργεί και το φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 14 MW, που αναμένεται να συνδεθεί στο δίκτυο φέτος.

Μείωση κόστους άρδευσης

Ο Σάντρο Εσπόζιτο τονίζει ότι η χρήση ηλιακής ενέργειας μειώνει το κόστος άρδευσης και περιορίζει το ανθρακικό αποτύπωμα του ελαιολάδου. «Η ενέργεια προέρχεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές», λέει, προσθέτοντας ότι η τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα στο φωτοβολταϊκό πάρκο καθιστά το αποτύπωμα του ελαιολάδου αρνητικό. Αντί να το πουλήσει, η εταιρεία προσφέρει το ελαιόλαδο δωρεάν, χρησιμοποιώντας τα μπουκάλια ως εργαλείο επικοινωνίας για να δείξει τη συνεργασία μεταξύ ενέργειας και αγροτικής παραγωγής.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Elemens Energy Boutique Consulting, περίπου το 62% των φωτοβολταϊκών έργων που βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης στην Ιταλία δεν θα επηρεαστεί από την απαγόρευση, καθώς καλύπτεται από την εξαίρεση των αγροφωτοβολταϊκών. Ο Εσπόζιτο σκοπεύει να επεκτείνει την αγροτική δραστηριότητα σε παραγωγή τυριού και κρασιού, με νέα έργα σε αμπελώνες και βοσκοτόπια.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η απαγόρευση είναι πολιτικά φορτισμένη: «Αν θέλουμε να καλύψουμε όλες μας τις ανάγκες από ανανεώσιμες πηγές έως το 2050, χρειάζεται μόνο το 2% της γεωργικής γης της Ιταλίας». Ο ίδιος σημειώνει ότι σήμερα, σύμφωνα με την Italia Solare, μόνο το 0,13% της γεωργικής γης καλύπτεται από ηλιακά πάρκα μεγάλης κλίμακας.

Αντιδράσεις

Η απαγόρευση, όπως αναφέρει το Olive Oil Times, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από αγροτικούς φορείς, όπως η Coldiretti, η μεγαλύτερη αγροτική ένωση της Ιταλίας. Όπως υποστηρίζουν, χρειάζεται να προστατευτεί η γη από μεγάλες επενδύσεις θεσμικών επενδυτών και να αξιοποιηθεί πλήρως η παραγωγικότητα των εκτάσεων.

Ωστόσο, πολλοί αγρότες βλέπουν τη συνεργασία με τις εταιρείες φωτοβολταϊκών ως λύση επιβίωσης. Ο Εμανουέλε Μποκκίκιο, αγρότης στη Νότια Βασιλικάτα, λέει: «Τα φωτοβολταϊκά είναι σωτηρία για εμάς. Κερδίζω 3.000 ευρώ ανά εκτάριο από τα 44 εκτάρια που νοικιάζω. Η γη παραμένει ακαλλιέργητη λόγω έλλειψης άρδευσης και ξηρού κλίματος».

Στην Ιταλία, περίπου 4 εκατ. εκτάρια γεωργικής γης παραμένουν ακαλλιέργητα λόγω κακής ποιότητας εδάφους, έλλειψης άρδευσης και εργατικού δυναμικού. Όπως επισημαίνει ο δικηγόρος Καμίλο Ρόσι, που έχει νοικιάσει οικογενειακή γη σε επενδυτή: «Δεν έχουμε δυνατότητα άρδευσης. Αυτό καθόρισε την επιλογή των ηλιακών πάνελ».

Η τάση αυτή δείχνει ότι τα αγροφωτοβολταϊκά μπορούν να συνδυάσουν ανανεώσιμη ενέργεια και γεωργική παραγωγή, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης στην Ιταλία, όπου ο ήλιος και οι ελιές δουλεύουν μαζί για οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος.