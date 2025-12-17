Έκτακτοι έλεγχοι ΟΠΕΚΕΠΕ – «Φύλλο και φτερό» οκτώ κτηνοτροφικές μονάδες

Εκτεταμένους και αιφνιδιαστικούς ελέγχους πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης πολυμελές κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ στους Λιγκιάδες Ιωαννίνων.

Συνολικά 16 ελεγκτές βρέθηκαν στην περιοχή και πέρασαν από «κόσκινο» οκτώ κτηνοτροφικές μονάδες, εξετάζοντας τόσο τα συνοδευτικά έγγραφα των ζώων όσο και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο που διατηρεί κάθε επιχείρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για την κινητοποίηση στάθηκε καταγγελία που έφτασε στον οργανισμό και αφορούσε συγκεκριμένη μονάδα, η οποία –όπως υποστήριζε ο καταγγέλλων– φέρεται να διαθέτει μικρότερο αριθμό ζώων από αυτόν που δηλώνει.

Η καταγγελία οδήγησε σε άμεση απόφαση για συντονισμένο, έκτακτο έλεγχο σε όλες τις μονάδες της περιοχής, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις αναντιστοιχίας.

Οι κτηνοτρόφοι των Λιγκιάδων, μιλώντας για το θέμα, εμφανίζονται θετικοί στους συχνούς και αυστηρούς ελέγχους. Όπως τονίζουν, μόνο με συνεχή εποπτεία μπορεί να εντοπιστούν όσοι εμφανίζονται ως «αγρότες» ή «κτηνοτρόφοι» μόνο στα χαρτιά, χωρίς να ασκούν πραγματικά το επάγγελμα, αλλά εισπράττοντας επιδοτήσεις που –όπως λένε– ανήκουν στους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται καθημερινά στις μονάδες τους. Το κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να ολοκληρώσει την επεξεργασία των στοιχείων τις επόμενες ημέρες, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και νέοι έλεγχοι σε άλλες περιοχές του νομού.

