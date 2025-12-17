Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ – Κρήτη: Ελεύθεροι δύο κατηγορούμενοι από την ομάδα που απολογείται σήμερα για δράση εγκληματικής οργάνωσης

Ελεύθεροι με περιοριστικό όρο αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι από την ομάδα που οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Στους δύο κατηγορούμενους, που είναι ζευγάρι αγροτών, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Στον σύζυγο επιβλήθηκε επιπλέον και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Οι απολογίες της δεύτερης ομάδας κατηγορουμένων συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ