Ελαιόλαδο και ελιά: Από 30 χώρες και διεθνείς οργανισμούς υπεγράφη η «Διακήρυξη της Κόρδοβα»

Εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς στις 26 Νοεμβρίου, 28 χώρες παραγωγής και εξαγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών και δύο διεθνείς οργανισμοί συζήτησαν στην ισπανική πόλη Κόρδοβα στις 20 Νοεμβρίου τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι αντιπροσωπείες ενέκριναν επίσης τη «Διακήρυξη της Κόρδοβα», ένα έγγραφο που προωθήθηκε από το ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων και το Διεθνές Συμβούλιο Ελιάς (IOC), το οποίο καθορίζει κοινές αρχές και προτεραιότητες στους τομείς της βιωσιμότητας, της υγείας, του εμπορίου και της διεθνούς συνεργασίας.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο Palacio de la Merced με την υποστήριξη του Επαρχιακού Συμβουλίου της Κόρδοβα, προήδρευσαν ο Υπουργός Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων, Luis Planas, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, Jaime Lillo, και ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Συμβουλίου της Κόρδοβα, Salvador Fuentes. Συμμετείχαν υπουργοί γεωργίας και εμπορίου, διπλωματικοί εκπρόσωποι και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Κέντρο Προηγμένων Μεσογειακών Αγρονομικών Σπουδών (CIHEAM).

Στις εργασίες του Διεθνούς Συμβουλίου Ελιάς στην Κόρδοβα ο ΥφΑΑΤ Γιάννης Ανδριανός Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός συμμετείχε στη σύνοδο του Διεθνούς Συμβουλίου Ελιάς (International Olive Council – IOC) που διεξήχθη στην Κόρδοβα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς. Ο υφυπουργός στον χαιρετισμό του στην Ολομέλεια της Συνόδου αναφέρθηκε στην κομβική θέση που έχει η ελιά και το ελαιόλαδο στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά […] 21/11/2025 1' διάβασμα

Η ελιά ως παγκόσμια συμφωνία

Ο κ. Planas τόνισε ότι ο τομέας του ελαιολάδου αποτελεί σήμερα ένα παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας που βασίζεται σε πολυμερείς σχέσεις, φιλία και εμπιστοσύνη, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των ελαιολάδων και τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου ενός προϊόντος που είναι απαραίτητο για τη μεσογειακή διατροφή. Υπογράμμισε την ανάγκη εντατικοποίησης της τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών, προκειμένου να προχωρήσουν με συντονισμένο και διαφανή τρόπο, με εγγυήσεις που ανταποκρίνονται τόσο στις προσδοκίες του τομέα όσο και στις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Ο Jaime Lillo, εκτελεστικός διευθυντής του ΔΣΕ, τόνισε ότι η ποιότητα και η εμπιστοσύνη είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνεχή επέκταση της ελαιοκαλλιέργειας στις πέντε ηπείρους. «Η προώθηση ενός κοινού κανονιστικού πλαισίου όχι μόνο διευκολύνει το διεθνές εμπόριο, αλλά και προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Πρόκειται για ένα έργο που εμείς στο Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου θα συνεχίσουμε να εκτελούμε με επιστημονική αυστηρότητα, προωθώντας τον διάλογο, την τεχνική συνεργασία και την καινοτομία».

Η Διακήρυξη αναγνωρίζει επίσης τον περιβαλλοντικό ρόλο των ελαιώνων και υποστηρίζει επιστημονικές μελέτες και πρακτικές που μεγιστοποιούν την ικανότητά τους να απορροφούν και να αποθηκεύουν CO₂ και τη συμβολή τους στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Επί του παρόντος, οι ελαιώνες αντιπροσωπεύουν περισσότερα από έντεκα εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργούμενων δασών, ικανά να απορροφούν περίπου 4,5 τόνους CO₂ ανά εκτάριο κάθε χρόνο.

Επιπλέον, περισσότερες από 1.000 επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών, μεταβολικών και νευροεκφυλιστικών ασθενειών. Δοκιμές όπως η PREDIMED επιβεβαιώνουν ότι μια μεσογειακή διατροφή εμπλουτισμένη με αυτό το έλαιο μειώνει την επίπτωση των καρδιακών παθήσεων κατά 30%. Ως εκ τούτου, η ενσωμάτωση του ελαιολάδου στις στρατηγικές δημόσιας υγείας αποτελεί ένα άλλο σημείο της Διακήρυξης.

Τέλος, οι υπουργοί και οι εκπρόσωποι συμφώνησαν σχετικά με τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας με σεφ, εστιάτορες και σχολές φιλοξενίας για την προώθηση της ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές. Οι μελλοντικές δράσεις θα επικεντρωθούν στη διάδοση των προτύπων ποιότητας, της ποικιλίας των ποικιλιών και της προέλευσής τους, καθώς και των διατροφικών ιδιοτήτων, των γευστικών χαρακτηριστικών και των μαγειρικών εφαρμογών τους, προωθώντας μια γαστρονομική κουλτούρα βασισμένη στη γνώση και την αριστεία.

Ο πρόεδρος του επαρχιακού συμβουλίου της Κόρδοβα, Salvador Fuentes, καλωσόρισε όλους τους συμμετέχοντες και επεσήμανε ότι «η περιοχή του γίνεται το επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης, εδραιώνοντας τη στρατηγική της θέση σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της Διακήρυξης της Κόρδοβα».

«Με αυτή την εκδήλωση, αναγνωρίζουμε την προσπάθεια, το έργο, την κληρονομιά και τη ζωντανή μνήμη των ελαιοκομικών κοινοτήτων του κόσμου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των εδαφών και εγγυώνται τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της βιωσιμότητας σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε ο κ. Fuentes.



Κόρδοβα: Παγκόσμιο επίκεντρο της ελαιοκαλλιέργειας

Με μια παράδοση ελαιοκαλλιέργειας που διαρκεί αιώνες, η Κόρδοβα βρέθηκε στο παγκόσμιο επίκεντρο της ελαιοκαλλιέργειας, φιλοξενώντας την 122η σύνοδο της ολομέλειας του Συμβουλίου των Μελών του ΔΣΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου, και τη συνάντηση των υπουργών.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου, τα 187 ελαιοτριβεία της Κόρδοβα — η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγική επαρχία της Ισπανίας μετά τη Χαέν — παρήγαγαν 291.032 τόνους ελαιολάδου. Αυτά τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν όχι μόνο την οικονομική σημασία του τομέα στην περιοχή, αλλά και τη στρατηγική συμβολή του στην αλυσίδα αξίας της ελιάς.