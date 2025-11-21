Στις εργασίες του Διεθνούς Συμβουλίου Ελιάς στην Κόρδοβα ο ΥφΑΑΤ Γιάννης Ανδριανός 

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός συμμετείχε στη σύνοδο του Διεθνούς Συμβουλίου Ελιάς (International Olive Council – IOC) που διεξήχθη στην Κόρδοβα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς.

Ο υφυπουργός στον χαιρετισμό του στην Ολομέλεια της Συνόδου αναφέρθηκε στην κομβική θέση που έχει η ελιά και το ελαιόλαδο στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Μεσογείου και στη συμβολική σύνδεση της με την ειρήνη, την ανθεκτικότητα, τη συνεργασία και την ευημερία. Όπως επεσήμανε «για χιλιετίες, το ελαιόλαδο και η επιτραπέζια ελιά έθρεψαν κοινότητες, ενίσχυσαν οικονομίες και λειτούργησαν ως γέφυρα μεταξύ πολιτισμών».

Ακόμη, ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε τη συλλογική ευθύνη των ελαιοπαραγωγών χωρών να διαφυλάξουν το μέλλον του κλάδου και των παραγωγών.

Όπως τόνισε: «Σήμερα η ευθύνη αυτή αποκτά έναν νέο επιτακτικό χαρακτήρα. Η κλιματική αλλαγή αλλάζει τη φυσιολογία της ελιάς και τη σύνθεση του ελαιολάδου σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, καθώς αλλάζουν οι θερμοκρασίες, μεταβάλλονται τα μοτίβα των βροχοπτώσεων, και ακραία καιρικά φαινόμενα δημιουργούν προκλήσεις στην καλλιέργεια. Τα διεθνή πρότυπα και οι πολιτικές για τα ελαιόλαδα πρέπει συνεπώς να είναι ευέλικτα, προσαρμοστικά και να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, ώστε να διασφαλίζουν ότι τα υψηλής ποιότητας αυθεντικά ελαιόλαδα θα παραμείνουν προσβάσιμα, ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύονται οι καταναλωτές».

Τ΄έλος, ο κ. Ανδριανός επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας για τη συνέχιση της επιστημονικής συνεργασίας στο πλαίσιο του IOC για την προστασία των καταναλωτών, τη διαφύλαξη της αυθεντικότητας και την ενίσχυση της παγκόσμιας φήμης του αγνού παρθένου ελαιολάδου.