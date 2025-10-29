Eλαιόλαδο: Πρώιμη έναρξη συγκομιδής στην Ηλεία λόγω δάκου και γλοιοσπορίου

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά ξεκίνησε φέτος η ελαιοσυγκομιδή στον Νομό Ηλείας. Πολλοί παραγωγοί σπεύδουν στα ελαιοτριβεία, υπό τον φόβο του δάκου και του γλοιοσπορίου, αλλά και εξαιτίας της μείωσης των ψεκασμών λόγω έλλειψης χρημάτων ελέω ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως αναφέρει στην «ΥΧ» ο γεωπόνος Παναγιώτης Γουρδουμπάς, αυτή την περίοδο στα ελαιοτριβεία καταφθάνουν οι διπλάσιοι παραγωγοί σε σύγκριση με πέρυσι, όταν η ελαιοποίηση είχε ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο δάκος βρίσκεται σε έξαρση στις παραθαλάσσιες περιοχές του νομού και στις ελαιοκομικές ζώνες του Κατακόλου, της Ζαχάρως και της Κυλλήνης. Οι έντονες βροχοπτώσεις από τις 27 Σεπτεμβρίου έως και τις 15 Οκτωβρίου, σε συνδυασμό με τους παρατεταμένους νοτιάδες, αύξησαν σημαντικά τα επίπεδα υγρασίας, επιδεινώνοντας μια ήδη δύσκολη κατάσταση.

Ταυτόχρονα, το γλοιοσπόριο έχει εξαπλωθεί ακόμη και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ηλείας, γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό. Σύμφωνα με τον κ. Γουρδουμπά, εάν συνεχιστούν οι ίδιες καιρικές συνθήκες και οι νοτιάδες, ενώ παράλληλα παραμείνουν ανεπαρκείς οι ψεκασμοί λόγω των οικονομικών δυσχερειών των παραγωγών, τότε η παραγωγή τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο θα είναι αισθητά μειωμένη.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μείωση της φετινής παραγωγής κατά 30%-35% σε σχέση με πέρυσι, λόγω και της περσινής καλής παραγωγής. Ωστόσο, το πιο ανησυχητικό είναι ότι θα υποβαθμιστεί και η ποιότητα του έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Το ελαιόλαδο που παράγεται από προσβεβλημένους καρπούς έχει αυξημένη οξύτητα, κοκκινωπή απόχρωση και χαμηλότερη περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες.

Με άλλα λόγια, είναι αισθητή η υποβάθμιση της ποιότητάς του. «Με βάση την εμπειρία μου», σημειώνει ο γεωπόνος, «αν συνεχιστούν οι ίδιες καιρικές συνθήκες έως τις 10 Δεκεμβρίου, η ποιότητα του λαδιού θα επηρεαστεί σημαντικά».