Έρχεται το 1ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας Ιάσμου – Γεύσεις, Παράδοση & Δημιουργία

Ο Δήμος Ιάσμου διοργανώνει ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων και παραδόσεων, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 12:00, στο Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Ιάσμου. Το 1ο Φεστιβάλ Γαστρονομίας φέρνει κοντά τοπικούς συλλόγους, σεφ, μαθητές και ζαχαροπλάστες σε μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στην κουλτούρα, την αυθεντική φιλοξενία και την πλούσια γαστρονομική κληρονομιά της περιοχής.

Με διαγωνισμούς, ζωντανές μαγειρικές επιδείξεις, δωρεάν γευστικές δοκιμές και μουσικές εκπλήξεις, η ημέρα υπόσχεται να μείνει αξέχαστη σε όλους τους επισκέπτες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κήρυξη έναρξης Φεστιβάλ Γαστρονομίας από τον Δήμαρχο Ιάσμου, Τζανέρ Ιμάμ.

Συναυλία Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής.

1ος Διαγωνισμός Παραδοσιακού Γλυκού Α.Μ.Θ.

Κριτική αξιολόγηση 72 δημιουργιών από μέλη της Ένωσης Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδας, παρουσία κοινού.

Γευστική δοκιμή όλων των γλυκών από το κοινό.

Μεγάλα χρηματικά έπαθλα για τους νικητές.

Προσφορά δωρεάν εδεσμάτων από πολιτιστικούς συλλόγους και από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιάσμου, δημιουργημένων από τα μέλη τους.

Ζωντανή δημιουργία παραδοσιακών πιάτων με τοπικά ΠΟΠ προϊόντα από σεφ και σπουδαστές μαγειρικής με δωρεάν δοκιμή από τους επισκέπτες.

Προσφορά φρεσκοψημένου ελληνικού παραδοσιακού καφέ, ταυτότητα της περιοχής.

Δωρεάν γλυκές λιχουδιές από ζαχαροπλαστεία.

Παρουσίαση βιβλίων με θεματολογία τη γαστρονομία της περιοχής, με αφηγήσεις.

ΩΡΑ 16:30

Ολοκλήρωση Φεστιβάλ και Διαγωνισμού.

Απονομές και έπαθλα.

ΕΙΣΟΔΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΗ