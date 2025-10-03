Διευκρινίσεις έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΛΓΑ, με ανακοίνωσή του, για τα μηνύματα που έλαβαν χθες το απόγευμα στο κινητό τους πληγέντες παραγωγοί από τις θεομηνίες Ντάνιελ και Ελίας:

Ο ΕΛ.Γ.Α. σε εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α.1494/341065 ΦΕΚ B’ 6367/06.11.2023, από τις οποίες προκύπτει η υποχρέωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού περί ελέγχου των ενισχύσεων, τις οποίες έλαβαν οι πληγέντες παραγωγοί, για τις ζημίες τις οποίες υπέστησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel-Elias το έτος 2023, ολοκλήρωσε τις σχετικές διαδικασίες στα Πληροφοριακά του Συστήματα, με την διασταύρωση των διαθέσιμων στοιχείων.

Ο ΕΛΓΑ ζητά πίσω μέρος των αποζημιώσεων για τον Ντάνιελ! Αργά χθες το απόγευμα χιλιάδες πληγέντες από τις πλημμύρες του Ντάνιελ – υπολογίζονται σε 3.500 – έλαβαν μήνυμα από τον ΕΛΓΑ ότι τους έχει βεβαιωθεί χρέος στην ΑΑΔΕ, λόγω επιστροφής μέρους της αποζημίωσης που πήραν. Στη σοβαρή αυτή καταγγελία προέβη ο Δημήτρης Μπαλούκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, μιλώντας πριν λίγη ώρα στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open. […] 03/10/2025 4' διάβασμα

Οι προκαταβολές κατεβλήθησαν σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 της προαναφερόμενης ΚΥΑ , ενώ οι Γεωπόνοι και οι Κτηνίατροι του Οργανισμού πραγματοποίησαν εξατομικευμένες αλλά και συνολικού χαρακτήρα εκτιμήσεις, όπου οι συνθήκες το επέβαλαν και κατέληξαν στην σύνταξη των οριστικών πορισμάτων, τα οποία αναρτήθηκαν από τον ΕΛ.Γ.Α. εντός του έτους 2024 στις Τοπικές Κοινότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να λάβουν γνώση της αξίας των πορισμάτων τους και να εξαντλήσουν κάθε νόμιμη διαδικασία αναθεώρησης σε περίπτωση διαφωνίας τους.

Ο ΕΛ.Γ.Α. διευκρινίζει ότι σε ενδεχόμενο επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, θα βεβαιωθούν από την ΑΑΔΕ με την αποστολή χρηματικού καταλόγου από τον Οργανισμό τον Σεπτέμβριο του έτους 2027, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η χρονική διάρκεια του ad-hoc Προγράμματος.

Σε περίπτωση κατά την οποία εξακολουθούν οι ασφαλισμένοι αγρότες στον ΕΛ.Γ.Α. να διαφωνούν με το περιεχόμενο του οριστικού πορίσματός τους, έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να υποβάλλουν Τεκμηριωμένες Αιτήσεις Θεραπείας, ν. 2690/1999 άρθρο 24 και αντιρρήσεις, εντός του μηνός Οκτωβρίου 2025, στα αρμόδια Υποκαταστήματα του Οργανισμού, οι οποίες θα εξεταστούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.