Ο ΕΛΓΑ ζητά πίσω μέρος των αποζημιώσεων για τον Ντάνιελ!

Αργά χθες το απόγευμα χιλιάδες πληγέντες από τις πλημμύρες του Ντάνιελ – υπολογίζονται σε 3.500 – έλαβαν μήνυμα από τον ΕΛΓΑ ότι τους έχει βεβαιωθεί χρέος στην ΑΑΔΕ, λόγω επιστροφής μέρους της αποζημίωσης που πήραν.

Στη σοβαρή αυτή καταγγελία προέβη ο Δημήτρης Μπαλούκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, μιλώντας πριν λίγη ώρα στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open.

«Χθες καταλάβαμε πόσο δίπλα μας συνεχίζει να είναι η πολιτεία», σχολίασε ο κ. Μπαλούκας και συμπλήρωσε: «Σε χιλιάδες συναδέλφους ήρθανε μηνύματα επιστροφής χρημάτων από τις αποζημιώσεις που πήραμε με τον Ντάνιελ. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπτωση ανθρώπου που έχασε 750 ζώα στην πλημμύρα, αποζημιώθηκε με περίπου 66.000 ευρώ, που σημαίνει κοντά στα 90 ευρώ το ζώο, και σήμερα έχει μήνυμα στο κινητό του ότι του βεβαιώθηκε χρέος στην ΑΑΔΕ 24.800 ευρώ».

«Εγώ το αναφέρω σήμερα για να μας απαντήσει ο ΕΛΓΑ ποιος είναι ο λόγος, που καλούνται αυτοί οι κατεστραμμένοι άνθρωποι, που δίνουν μεγάλη μάχη να μείνουν όρθιοι, τους ζητάμε και λεφτά πίσω», είπε ο κ. Μπαλούκας και πρόσθεσε: «Δεν μπορεί σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε σήμερα οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι, με αυτή την εξαθλίωση να πρέπει να επιστρέψουμε και χρήματα».

Τι απάντησε ο υπουργός, Κ. Τσιάρας

Λίγα λεπτά αργότερα, εξήγησε τι συνέβη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας: «Δοθήκαν κάποιες προκαταβολές για τον Ντάνιελ τη δύσκολη και κρίσιμη εποχή. Έγινε ο έλεγχος όλων αυτών που κάποιοι δηλώσαν, για να πάρουν προκαταβολές και αυτός ο έλεγχος κατέδειξε ότι προφανώς οι δηλώσεις που έγιναν δεν ήταν αυτές που παρουσιάστηκαν αρχικά».

Και με άλλα λόγια, όπως είπε: «Δηλώσανε διαφορετικό από αυτό που κατέδειξε η επιτροπή που έκανε τον έλεγχο.

Όλα αυτά θα διευκρινιστούν σήμερα από την πλευρά του ΕΛΓΑ. Νομίζω ότι πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα μέχρι τις 31/12/2026. Θα υπάρξει νομίζω και δυνατότητα ενστάσεων».

Και ο κ. Τσιάρας συμπλήρωσε υπερασπιζόμενος αυτή την ενέργεια του ΕΛΓΑ: «Δεν μπορεί να λέμε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο ΕΛΓΑ δεν έχει κάνει τους απαραίτητους ελέγχους κι έχει δώσει χρήματα σε κάποιους που δεν τα δικαιούνται. Κι όταν γίνονται αυτοί οι έλεγχοι και υπάρχουν ευρήματα, να λένε κακώς έγινε αυτό. Ξέρανε ότι θα επακολουθήσει έλεγχος των δηλώσεων».

Συνεχίζονται και φέτος στη Νάξο οι… ψευδείς δηλώσεις εκτάσεων

Λίγο νωρίτερα, στην ίδια εκπομπή, ο πρόεδρος, Δημήτρης Καπούνης και η διευθύντρια Παραγωγών της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, Μαρίνα Γρατσία, προέβησαν σε νέα καταγγελία, τονίζοντας πως έχουν δηλωθεί από άτομα εκτός του νησιού μας πάνω από 700 στρέμματα βοσκοτόπων και ελαιόδενδρων, κίνηση που, μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να στερήσει από τους νόμιμους κατόχους των εκτάσεων αυτών τις επιδοτήσεις που δικαιούνται!

«Οι σχετικές αιτήσεις έγιναν online (δεν γνωρίζουμε από πού). Έπειτα, οι νόμιμοι ιδιοκτήτες των εκτάσεων, οι οποίες είναι μικρές, πήγαν να τις δηλώσουν και διαπίστωσαν ότι τις έχουν δηλώσει κάποιοι άλλοι. Τώρα που έκλεισε το σύστημα για κατάθεση αιτήσεων το διαπιστώσαμε αυτό. Ο δικός μας παραγωγός μπορεί να μην πληρωθεί, κάτι που δεν ισχύει για εκείνον που επικάλυψε τις εκτάσεις του», τόνισε η Μαρίνα Γρατσία, με τον Δημήτρη Καπούνη να προσθέτει: «Θεωρώ ότι οι αγρότες δεν θα πληρωθούν το 2025, δεν θα δώσει τα χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνω στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κ. Τσιάρα, να πληρώσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους με χρήματα μέσα από τα προγράμματα de minimis του Υπουργείου, ώστε να μην χάσουν το εισόδημά τους και όταν έλθει η επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να την κρατήσει το Υπουργείο. Το πιάτο του Αγρότη και του Κτηνοτρόφου είναι άδειο!».