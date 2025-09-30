Παράταση έως τις 20 Οκτωβρίου για τις δηλώσεις ΑΤΑΚ στο ΟΣΔΕ 2025

Νέα παράταση δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες για την τακτοποίηση των δηλώσεων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025, σε σχέση με το ιδιοκτησιακό ζήτημα που ανέκυψε με τα αγροτεμάχια χωρίς ή με λανθασμένο ΑΤΑΚ.

Η ρύθμιση αφορά το 4% των αγροτεμαχίων που δεν διαθέτουν Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου και το 7% με ανακριβή στοιχεία, με τον Οργανισμό να ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου.

Η απόφαση έρχεται έπειτα από διαβουλεύσεις με τους αγροτικούς φορείς, με στόχο τόσο την αποφυγή προβλημάτων στις πληρωμές όσο και την πλήρη συμμόρφωση με το Σχέδιο Δράσης που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Σε σχέση με το ιδιοκτησιακό θέμα που προέκυψε στην υποβολή της ΕΑΕ 2025 και αφορά στο 4% των αγροτεμαχίων, τα οποία δεν διαθέτουν ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου), καθώς και για το 7% για το οποίο υπεβλήθη ανακριβής ΑΤΑΚ, ανακοινώνονται τα εξής:

Α) Μετά από συζητήσεις με εκπροσώπους των αγροτών σχετικά με την έλλειψη ΑΤΑΚ (κυρίως Βόρεια Ελλάδα) και λαμβάνοντας υπόψη το Σχέδιο Δράσης που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνεται παράταση έως τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, προκειμένου να υπάρξουν δηλώσεις εκ μέρους των αγροτών στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, υπό τις εξής προϋποθέσεις: Για αγροτεμάχια κάτω από 20 στρέμματα, για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμος ΑΤΑΚ, προβλέπεται η δυνατότητα δήλωσης των ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) αντί για ΑΤΑΚ. Τα αγροτεμάχια κάτω από 20 στρέμματα στις εν λόγω περιοχές καλύπτουν το 93,32%. Για αγροτεμάχια άνω των 20 στρεμμάτων (6,68%), στα οποία δεν έχουν δηλωθεί ΑΤΑΚ, προκειμένου να μην προκληθεί πρόβλημα ως προς το Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνεται παράταση για τη συμπλήρωσή του. Οι ΑΤΑΚ μπορούν να αναζητηθούν από την ΑΑΔΕ ή από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, εφόσον πρόκειται για μισθωτές.

Β) Για τις δηλώσεις στις οποίες ο ΑΤΑΚ που υπεβλήθη είναι ανακριβής (7% των δηλώσεων που υπεβλήθησαν μέχρι στιγμής), δίνεται, επίσης, η δυνατότητα να δηλωθεί ο σωστός ΑΤΑΚ μέχρι 20 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η μη προσκόμιση σωστού ΑΤΑΚ αποτελεί ουσιώδες πρόβλημα με βάση τη νομοθεσία. Η λύση που προωθείται καλύπτει το σύνολο των αγροτών που αντιμετωπίζουν ζητήματα όσον αφορά τη δήλωση του ΑΤΑΚ. Εξασφαλίζοντας την ίδια στιγμή την απόδειξη της νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων και τη συμμόρφωση με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Σχεδίου Δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».