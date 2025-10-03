Επιβεβαίωση «ΥΧ» – Κώστας Τσιάρας: «Είναι πολύ πιθανό ότι τα νέα βιολογικά δεν θα προχωρήσουν»

Στον «αέρα» βρίσκεται η πληρωμή του προγράμματος των νέων βιολογικών, καθώς σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του OPEN επεσήμανε ότι η υλοποίηση του προγράμματος είναι αβέβαιη, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ της «ΥΧ» που είχε δημοσιευτεί πριν δύο εβδομάδες.

«Για τα νέα βιολογικά έχουμε τεράστια θέματα. Θέλω να είμαι ειλικρινής και να προαναγγείλω ενδεχομένως ότι θα σκεφτούμε κατά πόσο θα προχωρήσει το νέο πρόγραμμα. Όταν αυτή τη στιγμή με βάση τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, με βάση τον αριθμό των αποχωρήσεων, με βάση τον αριθμό των ελέγχων και με βάση τις εκθέσεις που έχουμε από τις ΔΑΟΚ, το συντριπτικό ποσοστό των αιτούντων που έχουμε στα βιολογικά πρέπει να απενταχθεί καταλαβαίνεται ότι εκεί υπάρχει τεράστιο ζήτημα . Είναι ένα θέμα που θα το δούμε συνολικά το επόμενο χρονικό διάστημα . Είναι πολύ πιθανό ότι τα νέα βιολογικά δεν θα προχωρήσουν. Όταν θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε τους αριθμούς θα κατανοήσετε γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός ερωτηθείς, μεταξύ άλλων, για την πληρωμή των νέων βιολογικών.

Αναφερόμενος στα υπόλοιπες πληρωμές που εκκρεμούν ο κ. Τσιάρας είπε ότι επί θύραις είναι έτοιμες να προχωρήσουν – μετά τους απαραίτητους ελέγχους – οι πληρωμές για τις ζωοτροφές και τα φερτά υλικά και ολοκληρώνονται οι πληρωμές για τα παλιά βιολογικά, όπου όπως είπε « και εκεί έχουμε βρει σημαντικά ευρήματα αποκλίσεων σε σχέση με αυτό που είχε δηλωθεί το 2022, το 2023 και το 2024».

Ο υπουργός υπογράμμισε πως σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να γίνει οποιαδήποτε πληρωμή «θα πρέπει πρώτα να γίνουν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι διότι διαφορετικά μπαίνει σε διακινδύνευση ροή των ευρωπαϊκών πόρων».

