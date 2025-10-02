Αυτή την ώρα στην Αθήνα παραχωρεί συνέντευξη τύπου σε Έλληνες δημοσιογράφους η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι. Σε ερώτηση για το γεγονός ότι ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Μυλωνάκης, γνώριζε το περιεχόμενο των επισυνδέσεων για την έρευνα της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαία Εισαγγελέας σχολίασε τα εξής:

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να πω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα προπέτασμα καπνού. Ας μιλήσουμε για τις επισυνδέσεις, ας μιλήσουμε για το Α ή το Β. Ας μιλήσουμε για το πώς γίνεται να υπάρχει για τόσα χρόνια συστηματική διαφθορά και να μην επιτρέπουμε στους έντιμους αγρότες να έχουν πρόσβαση στα κονδύλια τα οποία δικαιούνται και τα οποία χρειάζονται. Οφείλω να πω ότι μετά από μία από τις υποθέσεις για την οποία το καλοκαίρι δημοσιεύσαμε και μια ανακοίνωση, έλαβα ένα πολύ συγκινητικό γράμμα, μια επιστολή, από έναν απλό Έλληνα πολίτη, μια κυρία, η οποία έχει μια μονάδα και μου έστειλε φωτογραφίες με τις εκτάσεις της. Και μου έγραφε ότι δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια, για να αναπτύξει την εκμετάλλευσή της, διότι όλοι οι άλλοι δωροδοκούσαν. Και δεν ήθελε να γίνει κομμάτι αυτού του μηχανισμού. Δεν ήθελε να συμβάλει στη διαφθορά και ως αποτέλεσμα δεν είχε πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Ας μιλήσουμε, λοιπόν, για αυτό και να μην αποσπάσουμε την προσοχή μας και ασχοληθούμε με τις φήμες, αλλιώς δεν θα λύσουμε το πρόβλημα.